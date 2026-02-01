Sfinţii Trei Ierarhi, prăznuiţi la Sibiu

Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur au fost prăznuiţi vineri, 30 ianuarie, la Sibiu. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, după slujbă având loc o sesiune de comunicări ştiinţifice la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu.

Sfânta Liturghie din ziua de hram a Facultăţii de Teologie din Sibiu a fost săvârşită în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, iar în soborul slujitor s‑au aflat decanul instituţiei de învăţământ teologic, pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, cadre didactice universitare şi slujitori ai Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul bărbătesc al Facultății de Teologie din Sibiu, dirijat de pr. lect. univ. dr. Sorin Dobre. În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul asist. univ. dr. Marius Alexandru Crișan a fost hirotonit preot pe seama Capelei „Sfântul Nichita Romanul” și „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, informează Mitropolia Ardealului.

„Căutători ai păcii şi ai unităţii în Biserică”

Cuvântul de învăţătură de la Sfânta Liturghie a fost rostit de pr. lect. prof. univ. dr. Radu Gârbacea, care a vorbit despre originea sărbătorii din 30 ianuarie.

„Ne amintim astăzi originea acestei sărbători care este legată de o controversă iscată în a doua parte a secolului al XI‑lea, când diferiţi învăţaţi ai vremii se certau cu privire la întâietatea celor trei mari Părinţi ai Bisericii şi se întrebau care dintre ei să stea întâi: Sfântul Vasile, marele organizator al vieţii monahale şi liturgice, Sfântul Grigorie, contemplativul şi teologul poet, sau păstorul neobosit şi predicatorul Bisericii, Sfântul Ioan Gură de Aur. Această dispută exista în vremea împăratului Alexie I Comnenul, la sfârşitul veacului al XI‑lea, şi împăratul îi cere unui mitropolit, Ioan Mavropoulos al Evhaitelor, să rânduiască şi să aducă pace în Biserică. Este un lucru minunat pe care sinaxarul Bisericii noastre îl surprinde, şi anume că pacea adusă din nou în Biserică se petrece printr‑o descoperire care este adusă Mitropolitului Ioan al Evhaitelor. Acesta primeşte o vedenie în care cei trei mari dascăli şi arhierei ai Bisericii se arată spunând că nu există o întâietate între ei şi că, împreună, sunt slujitori ai lui Dumnezeu, căutători ai păcii şi ai unităţii în Biserică. În anul 1084, în data de 30 ianuarie, este instituită o sărbătoare a acestor trei ierarhi, prilej cu care Mitropolitul Ioan al Evhaitelor rosteşte un celebru cuvânt de învăţătură, arătând unitatea acestor trei părinţi şi dascăli ai Bisericii”, a subliniat pr. lect. prof. univ. dr. Radu Gârbacea.

„Rugători pentru noi”

Manifestările au continuat în Aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie din Sibiu, unde, după un cuvânt de deschidere rostit de pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea şi după cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu, au avut loc mai multe evenimente academice.

„Sfinţii Trei Ierarhi sunt rugători pentru noi şi accentuăm acest lucru, pentru că i-am chemat în ajutor prin rugăciunile noastre înălţate la Sfânta Liturghie şi la celelalte sfinte slujbe. Dăm slavă Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să fim profesori la această facultate, iar studenţilor le dorim mult succes în această pregătire spirituală şi academică”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu.

Prezent la manifestările academice, prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, a subliniat rolul important al instituţiei de învăţământ teologic în cadrul mediului academic sibian şi le‑a urat succes studenţilor şi profesorilor în activităţile academice din această perioadă.

„Vă dorim mult succes în perioada ce stă să vină. Nu va fi una uşoară şi o vom simţi din plin, fie că suntem studenţi, fie că suntem profesori, fie că suntem părinţi, dar dacă suntem uniţi, vom străbate mai uşor toată această perioadă”, a spus prof. univ. dr. Sorin Radu.

Comunicări ştiinţifice şi expoziţie de carte

În cadrul manifestărilor academice au fost prezentate două comunicări ştiinţifice. Primul referat a fost susținut de lect. univ. dr. Dragoș Boicu, prodecanul instituţiei, cu tema „O ultimă ispită a Sfântului Ioan Hrisostom”, iar al doilea referat a fost susţinut de pr. asist. dr. Marius Alexandru Crișan, cu tema „Unitatea căsătoriei și chestiunea celei de‑a doua nunți în gândirea teologică a Sf. Ioan Gură de Aur”.

La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a transmis felicitările şi urările specifice unei astfel de sărbători tuturor cadrelor didactice şi studenţilor de la Facultatea de Teologie din Sibiu, subliniind importanţa cinstirii acestor trei mari ierarhi ai Ortodoxiei.

Studenţii teologi şi toţi participanţii la hramul Facultăţii de Teologie din Sibiu au avut posibilitatea să viziteze o expoziție de carte rară dedicată celor Trei Sfinți Ierarhi. Aceste lucrări îi inspiră pe tinerii teologi, pe preoţi şi credincioşi să cunoască mai multe despre vieţile şi operele Sfinţilor Părinţi ai Bisericii.