Liturghie arhierească la Mănăstirea Plopana

Data: 16 Martie 2026

Vineri, 13 martie, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite la Mănăstirea „Sfântul Ierarh Nectarie de Eghina” din localitatea Plopana.

Din soborul slujitorilor care l-au însoțit în rugăciune pe Preasfințitul Părinte Teofil au făcut parte preacuviosul părinte arhimandrit Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, preacuviosul părinte arhimandrit Ghenadie Catargiu, starețul acestei oaze de spiritualitate monahală, preacuvioși și preacucernici preoți și diaconi.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni de dezlegare specifice perioadei de nevoință a Postului Mare, dar și rugăciuni pentru încetarea conflictelor armate din întreaga lume.

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a vorbit despre importanța conștientizării rugăciunii înălțate în biserică, în timpul slujbelor, ca fiind un moment al dialogului real cu Dumnezeu. Postul Mare este perioada potrivită pentru ca fiecare credincios să se apropie de Dumnezeu prin rugăciune, după măsura nevoinței sale.