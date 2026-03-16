Taina Sfântului Maslu de obște la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

Un articol de: Daniela Livadaru - 16 Martie 2026

În Duminica a treia a Sfântului și Marelui Post al Paștilor la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava a fost săvârșită Taina Sfântului Maslu de obște de către cei doi ierarhi ai eparhiei, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a citit, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, rugăciunile pentru dezlegarea păcatelor, dar și pentru cei care suferă de depresie, una dintre cele mai prezente boli în societatea contemporană, sau pentru alte suferințe ale sufletului.

Înainte de a se întoarce la casele lor, credincioșii au fost binecuvântați prin stropire cu agheasmă și ungere cu untdelemn sfințit de către părinții rânduiți la racla cu moaștele mucenicului trapezuntin ce și-a aflat sfârșitul la Cetatea Albă, în 1330, atunci când aceștia și-au adus darul de rugăciune pentru nenumăratele binefaceri primite prin mijlocirea lui înaintea tronului Preasfintei Treimi. Pentru a plini bucuria și pacea sufletească a acestei duminici cu o deosebită încărcătură duhovnicească, cei prezenți și-au arătat dragostea și evlavia prin închinarea la Sfinta Cruce adusă în mijlocul credincioșilor din Sfântul Altar și frumos împodobită.

Slujba a fost transmisă în direct pe paginile oficiale de Facebook, YouTube și TikTok ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților de către Sectorul media și comunicare al Centrului eparhial Suceava. 

 

