Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Binecuvântare pentru credincioșii din Lugoj

Binecuvântare pentru credincioșii din Lugoj

Data: 16 Martie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a vizitat duminică, 15 martie, Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din Lugoj, județul Timiș. Ierarhul a fost întâmpinat de dimineață de un sobor din care au făcut parte pr. Timotei Anișorac, vicar eparhial; pr. Ionuț Viorel Furdean, protopopul Lugojului; pr. paroh Alin Vărzaru; pr. coslujitor Ion Last și pr. Mihail Copil de la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Lugoj. După săvârșirea Sfintei Liturghii, cuvântul de învățătură a fost rostit de către Înaltpreasfinția Sa și a avut la bază Evanghelia duminicală, în care Mântuitorul afirmă că oricine dorește să‑L urmeze trebuie să îndeplinească câteva condiții: luarea crucii, lepădarea de sine și răbdarea în suferințe.

În cadrul slujbei, preotul paroh Alin Vărzaru a fost hirotesit întru iconom stavrofor. Părintele paroh, ajutat de credincioși, din anul 2004 până în prezent, a ridicat un nou lăcaș de cult în cartierul lugojean Cotu Mic, aflat acum în etapa de pictură.

După slujirea din Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”, Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat de preoții Parohiei „Învierea Domnului” din Lugoj, alături de credincioși și autoritățile locale. Ierarhul a săvârșit slujba de hirotesie întru duhovnic a părintelui Daniel Andrieșcu, hirotonit recent întru preot pe seama acestei parohii, după ce a slujit timp de douăzeci de ani ca diacon, ne‑a transmis părintele protopop Ionuț Viorel Furdean.

 

