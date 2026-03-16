Consiliul Național ASCOR s-a întrunit la Iași

Data: 16 Martie 2026

În perioada 12-15 martie 2026, la Iași, a avut loc întrunirea Consiliului Național al Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR), eveniment care a reunit reprezentanți ai filialelor din întreaga țară pentru momente de formare și dialog despre activitatea asociației.

Programul întâlnirii a îmbinat sesiunile de formare duhovnicească și culturală cu lucrările Consiliului Național, oferind participanților ocazia de a reflecta asupra rolului tinerilor în viața Bisericii și asupra modului în care activitatea ASCOR poate răspunde nevoilor studenților de astăzi.

Pe parcursul acestor zile, participanții au avut prilejul să se închine la Sfinții Cuvioși Parascheva și Iosif cel Milostiv, ocrotitorii spirituali ai cetății Iașilor, iar întâlnirea s-a încheiat duminică prin participarea la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană Veche „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Un moment important al întrunirii a fost întâlnirea cu Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care i-a încurajat pe studenți să cultive rugăciunea, comuniunea și responsabilitatea față de comunitățile din care fac parte.

Dimensiunea de formare a constituit un element central al programului. În cadrul conferințelor și dialogurilor organizate, participanții au reflectat asupra temei „Locul și rolul tânărului în Biserica Ortodoxă”, discutând despre provocările tinerilor de astăzi și despre modul în care credința poate deveni un reper pentru viața lor. Cele 19 filiale ASCOR prezente au exprimat o preocupare comună: dezvoltarea echipelor de voluntari și formarea tinerilor cu o conștiință bisericească vie, capabili să își asume responsabilități în Biserică și în comunitate. Totodată, s-a subliniat importanța unor echipe de conducere unite, bazate pe încredere, responsabilități clar asumate și un firesc duhovnicesc care să susțină activitatea asociației.

Sesiunile de formare au fost susținute de arhim. Nicodim Petre, îndrumătorul asociației, Gabriela Pipirig, îndrumător NEPSIS Belgia și fost coordonator pe relații externe ASCOR Iași, pr. Mihail Siminciuc, director al Departamentului misiune pentru tineret al Arhiepiscopiei Iașilor, precum și de Emanuel Buta, fost președinte ASCOR Iași, și Grigorie Pîjîn, fost vicepreședinte și inițiator al proiectului Caravana ASCOR, care au împărtășit din experiența lor în activitatea cu tinerii.

Pe lângă momentele de formare, programul a cuprins și lucrările Consiliului Național, în cadrul cărora reprezentanții filialelor au analizat activitatea asociației și au stabilit direcțiile de lucru pentru perioada următoare. O atenție deosebită a fost acordată activităților care vor fi organizate în anul 2026, declarat de Biserica Ortodoxă Română Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).