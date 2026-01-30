Învățământul teologic ortodox prăznuit în Capitală

An de an, învățământul teologic ortodox își sărbătorește hramul cu ocazia sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. În 2026 se împlinesc 90 de ani de la proclamarea celor trei Sfinți Părinţi ai Bisericii drept ocrotitori ai instituțiilor de învățământ teologic ortodox din întreaga lume, la Congresul mondial al profesorilor de teologie ortodoxă de la Atena, din anul 1936. Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a marcat acest moment vineri, 30 ianuarie, prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Ziua marelui praznic al Sfinților Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur a început în Biserica „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina”, paraclis universitar al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanu, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, cadre didactice universitare: pr. lect. dr. Cosmin Pricop, decanul facultății; arhim. Augustin Coman, consilier patriarhal; pr. conf. dr. Gheorghe Holbea, prodecan; pr. prof. dr. David Pestroiu, prodecan; pr. prof. dr. Constantin Preda; pr. prof. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal; pr. prof. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal; pr. prof. dr. Radu Petre Mureșean; pr. prof. dr. Mihail‑Simion Săsăujan; pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu; pr. conf. dr. Marian Vild; părintele lect. dr. Nicolae Preda; părintele lect. dr. Marian Mihai; părintele lect. dr. Aurel Mihai; părintele lect. dr. Georgian Păunoiu; arhid. lect. dr. Eugen Maftei, consilier eparhial; arhid. Dumitru Ojog.

La eveniment a participat și conf. univ. dr. Claudiu‑Paul Buglea, președintele Senatului Universității din București și profesor la Facultatea de Drept din Capitală.

La momentul rânduit, ierarhul a rostit un frumos cuvânt de învățătură, în care a subliniat aspectele relevante ale predicii susținute de studentul Mihail Banu. „Așa cum ați auzit în cuvântul rostit de studentul din anul al IV‑lea, rânduit să rostească predica în această zi de sărbătoare, se împlinesc 90 de ani de la Congresul profesorilor de teologie de la Atena, care a hotărât ca Sfinții Trei Ierarhi să devină ocrotitorii învățământului teologic din toată lumea ortodoxă. Este o sărbătoare importantă pentru Biserica noastră, al cărei viitor este plămădit în școlile de teologie. În urmă cu 90 de ani, când s‑a luat această decizie, chiar dacă marea majoritatea profesorilor erau mireni, hotărârea a fost luată sub inspirația Duhului Sfânt, întrucât desăvârșitele modele pentru un teolog și pentru un tânăr care se pregătește pentru slujirea Bisericii nu pot fi altele decât Sfinții Trei Ierarhi, pe care troparul îi numește «asemenea apostolilor și învățătorilor ai lumii». Din acest motiv, sărbătoarea de astăzi este una cu totul specială pentru Biserica noastră, dar mai ales pentru cei care se pregătesc să Îl slujească pe Dumnezeu, Biserica Lui și pe membrii acesteia, care sunt frații mai mici ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El S‑a răstignit de bunăvoie pentru a ne dărui iertarea păcatelor și viața veșnică. De asemenea, predica a evidențiat aspectele vieții și ale lucrării pastorale și misionare a celor Trei Sfinți Ierarhi sărbătoriți astăzi, predicatorul realizând o frumoasă legătură între viața familiilor lor și faptul că Biserica Ortodoxă Română a proclamat 2026 ca Anul omagial al pastorației familiei creștine, icoana acestui an omagial fiind cea a sfinților din familia Sfântului Vasile cel Mare”.

În continuare, Episcopul‑vicar patriarhal a transmis cuvintele de binecuvântare ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. „Vă transmit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care m‑a delegat să slujesc la hramul Facultății de Teologie, un cuvânt părintesc de binecuvântare. Aș aminti faptul că Patriarhul poartă o grijă extraordinară pentru învățământul teologic și pentru formarea temeinică a viitorilor slujitori ai Bisericii. Dacă ați cunoaște îndeaproape câtă osteneală și câtă îngrijorare are Întâistătătorul Bisericii noastre într‑o societate în care viața spirituală, instituțiile religioase sunt împinse la margine! Este nevoie de multă luptă pentru ca noi să ne păstrăm poziția în societate. Cu toate acestea, activitatea Bisericii este apreciată, lucru care se oglindește în recentul sondaj de opinie, în care Biserica a înregistrat o creștere a încrederii în rândul poporului”.

De asemenea, părintele decan Cosmin Pricop a adresat cuvinte de mulțumire Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul, evidențiind dragostea sa pentru patristică și preocuparea temeinică, rod al unui studiu de o viață, în acest domeniu. „Nu am cum să nu remarc rânduiala pe care Dumnezeu o așază de fiecare dată în viețile noastre, întrucât, iată, la sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, care sunt ocrotitorii învățământului teologic ortodox, a slujit Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, profesor de teologie și specialist în viețile și scrierile Sfinților Părinți, un cercetător al patristicii și un iubitor al operelor Sfinților Trei Ierarhi, studiate cu multă acrivie. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și pentru povețele constructive pe care le primim de la Preasfinția Voastră de fiecare dată. Sfinții Trei Ierarhi sunt modele pentru fiecare dintre noi și cred că este firesc să ne întrebăm dacă ei sunt cu adevărat modele pentru studenții noștri, începând cu întrebarea dacă sunt modele pentru noi, profesorii. Calitatea cadrelor didactice se reflectă, fără îndoială, și în felul în care studenții sunt apropiați astăzi de Biserică și de studiu. De aceea, este necesar să ne cercetăm pe noi înșine, pentru că, dacă noi nu suntem cu drag de Biserică, noi, cei care formăm, cu siguranță nu vom putea transmite aceasta studenților noștri”.

În continuare, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București i‑a oferit Preasfinţitului Părinte Varlaam Ploieşteanul un frumos aranjament floral.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost săvârșită și slujba Parastasului, în memoria tuturor profesorilor care, de‑a lungul timpului, au fost povățuitori ai studenților la catedrele Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de studenți ai diferiților ani de studiu ai facultății, coordonați de părintele asist. univ. dr. Nicolae Giolu și de părintele asist. univ. dr. Alexandru Marius Dumitrescu.

Curs festiv în Amfiteatrul „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae”

După slujbă, în Amfiteatrul Facultății „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” a avut loc un curs festiv, în cadrul căruia cei prezenți au fost primiți ospitalier de glasul corului Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, care a intonat troparul Sfinților Trei Ierarhi.

Cu această ocazie, părintele prof. univ. dr. Vasile Gordon a evidențiat viața și opera Sfinților Trei Ierarhi. „Am ales această temă, «Armonia dintre cuvânt și faptă în viața și propovăduirea Sfinților Trei Ierarhi», pentru că ei ne sunt model mai ales prin viața lor. Cum au vorbit, așa au trăit, și cum au trăit, așa au vorbit. Totul a plecat din frumoasele lor familii, despre care atât de frumos a vorbit astăzi la predică studentul Mihail Banu. Propriu‑zis, în viața Sfântului Vasile cel Mare, armonia cuvânt‑faptă poate fi remarcată din momentul renunțării la privilegiile îndeletnicirii de retor și angajarea, trup și suflet, în slujirea Bisericii. Iată ce mărturisește el: «Multă vreme mi‑am irosit tinerețile cu dobândirea învățăturilor unei înțelepciuni socotite de Dumnezeu nebunie, dar când m‑am deșteptat ca dintr‑un somn adânc, am ridicat ochii mei spre lumina cea adevărată a Evangheliei și mi‑am dat seama de inutilitatea înțelepciunii stăpânitorilor acestei lumi care sunt pieritori». Din viața și slujirea Sfântului Grigorie de Nazianz voi invoca momentul în care el s‑a retras din scaunul de președinte al Sinodului al Doilea Ecumenic. Văzând că se creează tulburare și ca nu cumva să se producă blocarea sinodului care era iminentă, a preferat să se retragă smerit. După aceea, până la sfârșitul vieții, a stat la Arianz, lucrând, pentru că cele mai multe dintre poemele și scrisorile sale datează din această perioadă de după sinod. Din viața și slujirea Sfântului Ioan Gură de Aur mă opresc la momentul când l‑a ocrotit pe Eutropiu, căzut în dizgrație, un act evanghelic ce dovedește armonie între predicile despre iertare și fapta marelui ierarh. Eunucul Eutropiu, mâna dreaptă a împăratului Arcadie, avea puteri depline. Urmărind pe cineva, la un moment dat a dat două decrete prin care a ridicat dreptul de azil al bisericilor. Acest drept oferea ocrotire celor urmăriți: dacă apucau să intre într‑o biserică, aceștia nu mai puteau fi uciși sau arestați. Nu a trecut multă vreme și Eutropiu a căzut în dizgrație, întâi față de împărăteasa Eudoxia, apoi față de împărat, și, disperat, a alergat la biserica unde slujea Sfântul Ioan, intrând acolo. Venind soldații, l‑au somat să iasă și să se predea, fiindcă legea azilului nu mai era în vigoare. Sfântul Ioan a dat un exemplu minunat de iertare, ieșind în fața soldaților și spunând: «Ca să îl arestați pe Eutropiu, trebuie să mă ucideți întâi pe mine». Soldații au făcut un pas înapoi și s‑au întors fără să îl aresteze”.

În semn de recunoștință și prețuire pentru activitatea didactică și de cercetare teologică, la finalul prelegerii, părintele decan Cosmin Pricop i‑a acordat Diploma „Sfinții Trei Ierarhi” părintelui prof. dr. Vasile Gordon.

„Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325). Credința ortodoxă - baza unității Bisericii”

În continuare, părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal, a prezentat volumul „Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325). Credința ortodoxă - baza unității Bisericii”, apărut la finalul Anului centenar la Editura BASILICA a Patriarhiei Române: „Este o onoare și o bucurie ca astăzi, într‑un context festiv și în fața unui auditoriu atât de distins, să prezint acest volum despre Sinodul I Ecumenic de la Niceea, un volum pe care l‑am coordonat împreună cu alte trei cadre didactice de la Facultatea noastră de Teologie: pr. prof. dr. Sorin Șelaru, pr. prof. dr. Nicușor Beldiman și pr. prof. dr. George Grigoriță. Pentru noi, aceasta este o sărbătoare pentru minte și suflet, fiindcă prezentăm un volum dedicat Sinodului Întâi Ecumenic de la Niceea într‑un context atât de frumos, de sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi. Erau și alte contexte în care noi am fi putut să prezentăm acest volum, dar am ales să o facem astăzi având în vedere importanța deosebită a acestor sfinți în apărarea și promovarea credinței niceene. După cum spunea și părintele decan, volumul include lucrările Simpozionul Internațional de Teologie care a avut loc aici, la București, anul trecut, în perioada 13‑17 mai, cu titlul «Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325): credința ortodoxă - baza unității Bisericii», acesta fiind și titlul cărţii. Simpozionul a fost organizat de Cancelaria Sfântului Sinod, de Sectorul teologic‑educațional și de Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe, ale Patriarhiei Române, împreună cu Facultatea de Teologie Ortodoxă «Justinian Patriarhul» din București și cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Simpozionul și volumul au marcat, în spațiul nostru românesc, împlinirea a 1.700 de ani de la Sinodul Întâi Ecumenic, un pas fundamental și necesar pentru Biserică în formularea credinței despre dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos și a dogmei trinitare. Volumul, care are în jur de 600 de pagini, se împarte în două părți. Prima cuprinde mesajele și cuvântările oficialităților prezente la simpozion, secțiune care se deschide cu mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Partea a doua a cărții întrunește 23 de studii de specialitate redactate de ierarhi, preoți, profesori de teologie din țară și din străinătate. Consider că publicarea acestui volum va contribui la o mai bună cunoaștere, în contextul românesc, a teologiei Sinodului Întâi Ecumenic, a învățăturii lui dogmatice, a contextului istoric și a tezaurului canonic și liturgic al acestui mare moment din istoria creștinismului”.

A 25‑a ediţie a Anuarului Facultății de Teologie Ortodoxă

Arhid. lect. dr. Eugen Maftei, consilier eparhial, a prezentat Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă din București pe anul 2025. „Îmi revine bucuria de a prezenta încă o apariție editorială, mult mai cunoscută studenților noștri, cea de‑a 25‑a ediție a revistei facultății noastre. După cum știți, anuarul acesta oferă cadrul prielnic, mai ales profesorilor de teologie de la București, pentru a expune și a prezenta principalele cercetări și cele mai recente studii din domeniile lor de activitate. Totodată, el oferă și generațiilor mai tinere de teologi, doctoranzi, masteranzi și studenți, șansa de a se putea exprima, de a putea valorifica aceste cunoștințe teologice și metodele științifice de lucru pe care și le‑au însușit. După cum știm, 2025 a fost un an cu multiple semnificații pentru Biserica Ortodoxă în general și pentru Biserica Ortodoxă Română în mod special. S‑a amintit deja despre împlinirea a 1.700 de ani de la Sinodul Întâi Ecumenic de la Niceea, dar 2025 a marcat și 140 de ani de autocefalie și 100 de ani de patriarhat în Biserica Ortodoxă Română. De aceea, toate aceste momente nu puteau fi trecute cu vederea în cercetările specialiștilor, așa că o primă secțiune a anuarului cuprinde studii și cercetări cu privire la acestei trei momente importante din viața Bisericii, cu teme dintre cele mai diverse, abordând chestiuni teologice, dogmatice, canonice, biblice și nu numai. A doua secțiune a anuarului devenit deja tradiție este dedicată evenimentului Dies Academicus, iar anul trecut am avut bucuria de a‑l avea în mijlocul nostru pe părintele prof. dr. Emanoil Băbuș, care a ținut în fața studenților o prelegere despre «Comunicare și comuniune la Sfinții Trei Ierarhi versus comunicare și non‑comuniune în era digitală», pe care am publicat‑o integral. Cea de‑a treia secțiune și cea mai amplă cuprinde diferite studii ale profesorilor de teologie de la București și nu numai, dar și alte altor profesori, cercetători, doctoranzi, masteranzi și studenți, pe diferite teme: teologie biblică, teologie pastorală, istorie bisericească, filosofie, etnografie sau artă. (...) Ultima secțiune o reprezintă cronica facultății noastre, care surprinde principalele evenimente academice și bisericești din anul universitar trecut. Mulțumim, în numele facultății și al comitetului de redacție, tuturor celor care au răspuns afirmativ invitației noastre de a contribui cu studii la acest volum și adresăm încă de acum invitația de a ne sprijini și pentru edițiile următoare”.

Ziua hramului învățământului teologic ortodox s‑a încheiat cu intonarea mai multor cântări religioase, închinate celor trei mari ierarhi ai Bisericii lui Hristos, de către corul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.