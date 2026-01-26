Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sfințire de raclă la o parohie arădeană

Sfințire de raclă la o parohie arădeană

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 26 Ianuarie 2026

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit duminică, 25 ianuarie, Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului, în Biserica „Intrarea Domnului în Ierusalim”, din Parohia Arad‑Grădişte II, județul Arad. Din sobor au făcut parte protosinghelul Emanuel Cucu, de la Mănăstirea Feredeu; preotul Gheorghe Lehaci, consilier economic; preotul paroh dr. Vasile Cucu; arhidiaconul Cristian Petruț și diaconul Darius‑Lucian Cioară, conform arhiepiscopiaaradului.ro.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a vorbit despre importanța Sfântului Ierarh Grigorie Teologul pentru clarificarea învățăturii despre Preasfânta Treime.

La final, cei doi ierarhi au sfințit racla cu moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Teologul și ale Sfintei Mucenițe Eugenia. Aceasta este așezată la loc de cinste în biserica parohială. Sfintele moaște au fost primite din Cetatea Vaticanului de către părintele paroh, care a făcut studii doctorale la Roma. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei.

 

Citeşte mai multe despre:   sfintire  -   IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului  -   PS Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului
