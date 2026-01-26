Sfințire de raclă la o parohie arădeană

Data: 26 Ianuarie 2026

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit duminică, 25 ianuarie, Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului, în Biserica „Intrarea Domnului în Ierusalim”, din Parohia Arad‑Grădişte II, județul Arad. Din sobor au făcut parte protosinghelul Emanuel Cucu, de la Mănăstirea Feredeu; preotul Gheorghe Lehaci, consilier economic; preotul paroh dr. Vasile Cucu; arhidiaconul Cristian Petruț și diaconul Darius‑Lucian Cioară, conform arhiepiscopiaaradului.ro.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a vorbit despre importanța Sfântului Ierarh Grigorie Teologul pentru clarificarea învățăturii despre Preasfânta Treime.

La final, cei doi ierarhi au sfințit racla cu moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Teologul și ale Sfintei Mucenițe Eugenia. Aceasta este așezată la loc de cinste în biserica parohială. Sfintele moaște au fost primite din Cetatea Vaticanului de către părintele paroh, care a făcut studii doctorale la Roma. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei.