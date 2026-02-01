Primele trei volume din ediția „Opere complete”, de pr. acad. George Remete, lansate la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca

Primele trei volume din ediția „Opere complete”, care alcătuiesc trilogia „Cunoașterea prin tăcere”, semnate de părintele academician George Remete, au fost lansate vineri seara, 30 ianuarie, în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca. Evenimentul a avut loc în prezența celor doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, a numeroși studenți, cadre universitare, clerici și oameni de cultură.

În cadrul lansării au luat cuvântul și au evocat personalitatea autorului: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului; Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului; părintele prof. univ. dr. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române - Filiala Cluj‑Napoca, și profesorul univ. dr. Nicolae Turcan, care a prezentat conținutul și actualitatea celor trei volume.

La rândul său, autorul, părintele academician George Remete, membru corespondent al Academiei Române, a vorbit despre particularitățile trilogiei „Cunoașterea prin tăcere” și a anunțat că ediția completă va cuprinde 25 de volume, care vor apărea treptat la Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. La final, a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Moderatorul și gazda manifestării a fost arhimandritul prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca.

Părintele academician George Remete este autorul a numeroase lucrări și manuale de Dogmatică și traducător din limbile germană și franceză al unor gânditori importanți, precum Rabindranath Tagore, Max Picard sau Wolfhart Pannenberg. Între anii 1992 și 2019 a fost cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, la catedra de Teologie dogmatică, iar în 12 februarie 2025 a fost ales membru corespondent al Academiei Române.