Sfințire de Altar de vară și hram la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” din Poiana-Brusturi

Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” din Poiana-Brusturi, județul Neamț, a trăit duminică, 14 septembrie, momente de bucurie duhovnicească, prilejuite de sărbătoarea hramului. Numeroși credincioși din întreaga Moldovă au venit să se roage împreună și să ia parte la sfințirea noului Altar de vară, închinat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Încă de la primele ore ale dimineții, curtea mănăstirii s‑a umplut de pelerini veniți să participe la rugăciune și să ceară ajutorul lui Dumnezeu în această zi de sărbătoare.

După întâmpinarea ierarhului, clericii au mers în procesiune în jurul noului lăcaș de rugăciune, binecuvântând zidurile exterioare cu Sfântul și Marele Mir și cu apă sfințită. A urmat rânduiala sfințirii, iar apoi a fost pecetluită Sfânta Masă. Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor pe un podium amenajat în vecinătatea bisericii mari.

În cadrul slujbei, ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură, subliniind importanța cinstirii Sfintei Cruci și a mărturisirii credinței: „Praznicul de astăzi ne cheamă să înțelegem că nimic nu îngăduie Dumnezeu întâmplător pe pământ. În orice putere care ne este încredințată nouă sau celor de deasupra noastră, se află o binecuvântare sau o îngăduință, iar Domnul ne cheamă ca puterea pe care o avem în această lume să o folosim spre împlinirea tainei binelui. În munca pe care o săvârșim, în copiii pe care îi creștem și cărora le purtăm viața în mâini, să îi călăuzim cu dreptate și cu blândețe, cu adevăr și cu iubire. În slujirea pe care o aducem aproapelui nostru, oricât de măruntă ar părea în ochii oamenilor, atunci când o facem cu rugăciune, cu lipsă de vicleșug și cu gândul la Domnul, acea slujire lucrează împlinirea tainei binelui pe pământ”.

După cântarea Axionului, monahul Paisie Moisa a fost hirotonit în treapta de ierodiacon, pe seama mănăstirii.

Pentru meritele în slujirea de‑a lungul anilor, dar și pentru amenajarea noului Altar de vară, arhimandritul Siluan Antoci, starețul așezământului monahal, a primit distincția „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei”. Totodată, sprijinitorii și binefăcătorii mănăstirii au primit distincții de vrednicie.

La final, arhimandritul Siluan Antoci a rostit un cuvânt de mulțumire și a exprimat nădejdea că noul Altar sfințit va fi un loc de întărire și mângâiere sufletească pentru toți cei care vor trece pragul mănăstirii.