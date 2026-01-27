Sfințire de capelă într‑o parohie din județul Timiș

Data: 27 Ianuarie 2026

Credincioșii Parohiei Crivina de Jos, Protopopiatul Lugoj, județul Timiș, au fost vizitați duminică, 25 ianuarie, de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a binecuvântat cu această ocazie noua capelă mortuară a parohiei, conform mitropolia‑banatului.ro.

La orele dimineții, chiriarhul a fost întâmpinat de către un sobor format din părintele Timotei Anișorac, consilier eparhial; preotul Ionuț‑Viorel Furdean, protopopul Lugojului; preotul paroh Virgil Roșu și preotul Daniel Iancu de la Parohia Nădrag. Au fost de față reprezentanții autorităților locale, mulți credincioși și fii ai satului, veniți din diferite localități.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a făcut referire la importanța Evangheliei duminicale și la apropierea perioadei Triodului, etapă importantă de purificare sufletească în urcușul nostru spre praznicul Învierii Domnului.

Mitropolitul Banatului a mulțumit tuturor credincioșilor implicați în proiectele pastorale și administrativ‑bisericești ale parohiei și a subliniat importanța menținerii dreptei credințe în viața parohiei și în inima fiecăruia.

Apoi, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a binecuvântat noua capelă a satului, aflată în imediata vecinătate a cimitirului parohial. De asemenea, a săvârșit slujba de pomenire pentru sufletele ierarhilor și preoților care au slujit de‑a lungul timpului în biserica satului și pentru toți credincioșii care își dorm somnul în cimitirul parohial. Chiriarhul a mulțumit, totodată, autorităților locale și tuturor celor implicați în acest proiect atât de important pentru comunitatea parohială.

La finalul întâlnirii, părintele protopop Ionuț‑Viorel Furdean a prezentat Înaltpreasfinției Sale câteva aspecte din viața acestei parohii, expunând proiectele de viitor, în rândul cărora se înscriu lucrările la lăcașul de cult și la casa parohială. Totodată, a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru slujire și prezență, subliniind că Parohia Crivina, deși este o comunitate mică, are o istorie bogată și tradiții frumoase, care obligă la păstrarea și transmiterea lor către generațiile viitoare.