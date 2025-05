Sfințire de clopotniță în parohia vasluiană Grivița

Data: 23 Mai 2025

În după‑amiaza zilei de miercuri, 21 mai 2025, de sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, după Sfânta Liturghie, săvârșită în localitatea vasluiană Popeni, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat slujba de sfințire a noii clopotnițe a Parohiei Grivița, Protopopiatul Bârlad.

Din soborul slujitorilor au făcut parte și părinți consilieri de la Centrul eparhial Huși și părinți protopopi din eparhie, alături de părintele protopop Andrei Mereuță, parohul acestui sfânt lăcaș.

În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul Hușilor a subliniat roadele spirituale care apar în viața omului ce se lasă chemat înspre biserică de glasul clopotelor: „Ori de câte ori ne învrednicește Domnul ca să ne rugăm, să‑I simțim prezența Lui, pentru noi este un moment de împodobire și de înfrumusețare a sufletului. Am sfințit această clopotniță, foarte frumos edificată și pictată, și clopotul ei. Uitându‑mă peste un text foarte bine scris de către un profesor universitar despre istoria clopotelor, a clopotniței și a tocii, am văzut acolo menționat faptul că în vechime, pe clopote era însemnat «Pace este sunetul tău»; și un text din Sfânta Scriptură, din Cartea Numeri, cap. 10, în care ni se vorbește despre faptul că atunci când evreii simțeau o bucurie deosebită, sunau din trâmbițe. Conjugate cele două referințe, am putea să extragem ca și sfat duhovnicesc că o clopotniță și clopotele aferente sunt cele care aduc pace și multă bucurie în sufletele noastre, ale slujitorilor și ale credincioșilor”.

Totodată, Părintele Episcop Ignatie a mulțumit și tuturor celor care s‑au implicat în ridicarea clopotniței, care include și o capelă, și a oferit distincții de vrednicie celor care au sprijinit activitățile edilitare ale parohiei.