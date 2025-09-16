Evlavia și emoția duhovnicească au fost sentimentele care au caracterizat prima prăznuire a Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Cu acest prilej, la Mănăstirea Antim din centrul Capitalei a avut loc astăzi, 16 septembrie 2025, proclamarea locală a canonizării celui supranumit „Apostolul Bucureștilor”. Momentul solemn s‑a petrecut la finalul Sfintei Liturghii săvârșite, pe un podium special amenajat în vecinătatea bisericii așezământului monahal, de un sobor de ierarhi condus de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.
Sfințire de troiță în Protoieria Onești
Duminică, 14 septembrie, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, credincioșii din satul Orășa, comuna Livezi, Protopopiatul Onești, au trăit un moment de aleasă înălțare duhovnicească, prin sfințirea unei troițe închinate eroilor neamului, care a fost amplasată în curtea bisericii parohiale.
Inițiativa aparține părintelui Florin Postolache, parohul comunității din Orășa, care a dorit ca troița să devină nu doar un loc de rugăciune, ci și un Altar al recunoștinței pentru jertfa celor care au apărat cu viața lor credința și pământul strămoșesc.
Slujba de sfințire a fost oficiată de părintele Nicolae Zaharia, protoiereu al Protopopiatului Onești, înconjurat de un sobor de preoți din parohiile învecinate.
În cuvântul de învățătură, părintele protopop a vorbit despre Crucea Mântuitorului ca jertfă supremă de iubire și a arătat cum eroii români, prin sacrificiul lor, devin icoane vii ale acestei iubiri.