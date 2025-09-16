Sfințire de troiță în Protoieria Onești

Data: 16 Septembrie 2025

Duminică, 14 septembrie, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, credincioșii din satul Orășa, comuna Livezi, Protopopiatul Onești, au trăit un moment de aleasă înălțare duhovnicească, prin sfințirea unei troițe închinate eroilor neamului, care a fost amplasată în curtea bisericii parohiale.

Inițiativa aparține părintelui Florin Postolache, parohul comunității din Orășa, care a dorit ca troița să devină nu doar un loc de rugăciune, ci și un Altar al recunoștinței pentru jertfa celor care au apărat cu viața lor credința și pământul strămoșesc.

Slujba de sfințire a fost oficiată de părintele Nicolae Zaharia, protoiereu al Protopopiatului Onești, înconjurat de un sobor de preoți din parohiile învecinate.

În cuvântul de învățătură, părintele protopop a vorbit despre Crucea Mântuitorului ca jertfă supremă de iubire și a arătat cum eroii români, prin sacrificiul lor, devin icoane vii ale acestei iubiri.