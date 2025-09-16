Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfințire de troiță în Protoieria Onești

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 16 Septembrie 2025

Duminică, 14 septembrie, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, credincioșii din satul Orășa, comuna Livezi, Protopopiatul Onești, au trăit un moment de aleasă înălțare duhovnicească, prin sfințirea unei troițe închinate eroilor neamului, care a fost amplasată în curtea bisericii parohiale.

Inițiativa aparține părintelui Florin Postolache, parohul comunității din Orășa, care a dorit ca troița să devină nu doar un loc de rugăciune, ci și un Altar al recunoștinței pentru jertfa celor care au apărat cu viața lor credința și pământul strămoșesc.

Slujba de sfințire a fost oficiată de părintele Nicolae Zaharia, protoiereu al Protopopiatului Onești, înconjurat de un sobor de preoți din parohiile învecinate.

În cuvântul de învățătură, părintele protopop a vorbit despre Crucea Mântuitorului ca jertfă supremă de iubire și a arătat cum eroii români, prin sacrificiul lor, devin icoane vii ale acestei iubiri.

 

Citeşte mai multe despre:   troita  -   sfintire
