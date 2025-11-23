Sfințirea Altarului de vară al Parohiei Domneștii de Jos

Bucuria și nădejdea au fost sentimentele care au descris Duminica a 26-a după Rusalii, 23 noiembrie, prăznuită la Parohia Domneștii de Jos, județul Ilfov, prin oficierea Sfintei Liturghii de către delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal. Cu acest prilej, a avut loc sfințirea Altarului de vară, aflat în proximitatea sfântului lăcaș.

Programul liturgic a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte: părintele protopop Ioan Bondar, Protoieria Ilfov Sud; părintele Ionuț Alexandru Turcu, inspector eparhial; părintele Claudiu Adrian Morala, secretar Protoieria Ilfov Sud; părintele Florian Niculae, parohul sfântului lăcaș, precum și alți slujitori ai Sfântului Altar.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea textului biblic, de la Luca 12, 16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina), Preasfinția Sa a evidențiat înțelesurile duhovnicești desprinse din acesta.

„Domnul Iisus Hristos, în pilda despre bogatul căruia i-a rodit țarina, arată deșertăciunea vieții celui obsedat să strângă averi peste averi, sperând că prin asta își asigură un viitor tihnit. Arată deci cât de nechibzuită este alegerea de a ne întemeia viața pe bunuri trecătoare, absolut vremelnice și incapabile să ofere siguranța pe care o căutăm. De aceea, Sfânta Evanghelie ne cheamă la o examinare sinceră a modului în care ne raportăm la bogățiile materiale. [...] Cuvântul lui Dumnezeu arată rătăcirea și nebunia celui care își întocmește viața pe ceva vremelnic, trecător. Nu se întâmplă, desigur, ca toți să moară în ziua în care își propun să se bucure de bunurile acumulate: «Odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te!», mulți apucă să încerce toate acestea. Toți însă ajung să fie mai nefericiți decât erau, ajung să înțeleagă că acumularea prea multor bunuri, pentru care s-au sacrificat, nu a meritat atâta trudă, atâta zbucium și atâtea griji. Pusă în această perspectivă, Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina devine universală și nu este exclus ca mulți dintre noi să ne regăsim în rolul protagonistului. [...] Cum să devenim bogați în Dumnezeu? Răspunsul îl dă Hristos, tot în Evanghelia după Luca, ceva mai departe: «Vindeți averile voastre și dați milostenie; faceți-vă pungi care nu se învechesc, comoară neîmpuținată în ceruri, unde furul (hoțul) nu se apropie, nici molia nu o strică. Căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră!» (Luca 12, 33-34)”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

În continuare, a fost oficiată slujba de sfințire a noului Altar de vară din proximitatea sfântului lăcaș. La sfârșit, ierarhul a transmis cuvinte de felicitare cu ocazia finalizării acestui proiect parohial.

„În mod special, această parohie poartă o misiune aparte prin faptul că este slujită de preoți dedicați, însuflețiți de dragostea pentru slujirea lui Hristos și pentru lucrarea pastorală. Părinții tineri, părintele paroh Florian Niculae și părintele Constantin Nedelcu, aduc cu ei entuziasmul începutului și deschiderea spre oameni, iar împreună cu părintele senior, părintele Nicolae Anghel, cel care a lucrat cu timp și fără timp pentru restaurarea și înnoirea bisericii cu hramul «Izvorul Tămăduirii», vedem că reușesc să facă din acest spațiu un loc al rugăciunii și al bucuriei comuniunii. Prin slujirea atentă și dedicată a părinților și prin atmosfera de familie duhovnicească pe care o cultivă, această parohie nu doar păstrează o moștenire veche, ci o și pune în lucrare prin îngrijirea sufletelor tuturor enoriașilor. Părintele paroh poartă un dar special, fiind format în anii mulți de activitate ca psalt în Grupul «Tronos» și diacon slujitor la Catedrala Patriarhală. Această experiență nu este doar un trecut care îl onorează, ci și o temelie duhovnicească care sperăm să îl ajute în lucrarea pastorală și liturgică a parohiei. Rigoarea slujbelor de la Catedrala Patriarhală, frumusețea cântării psaltice, atenția pentru detaliu și pentru buna-cuviință nădăjduim că vor contribui acum la edificarea comunității ce i s-a încredințat spre păstorire. Oamenii simt diferența atunci când slujba este trăită, nu doar făcută; când cântarea ne înalță duhovnicește; când fiecare act liturgic este făcut cu evlavie și cu inimă curată”, a spus ierarhul.

La sfârșit, din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a oferit mai multe distincții bisericești pentru cei care au dus la finalizarea acestui proiect al bisericii prahovene: rangul de iconom stavrofor părintelui Florian Niculae; rangul de sachelar părintelui Constantin Nedelcu; Ordinul Mitropolitan „Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor” părintelui Nicolae Anghel; Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni” pentru mireni lui Ioan-Adrian Ghiță, primarul comunei Domnești; Ordinul Mitropolitan „Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor” pentru mireni lui Nicolae Cristian Oncică și lui Laurențiu Ioan Petrescu; Diploma Omagială 2025 „Anul Omagial al Centenarului Patriarhiei Române” Consiliului Local al comunei Domnești, lui Valentin Luca, epitropului Mihalache Alecu, Bogdan Petcu; Distincția de vrednicie cu chipul „Sfinților Împărați Constantin și Elena” Consiliului și Comitetului parohial al Bisericii Domneștii de Jos.

La final, părintele Florian Niculae a mulțumit Bunului Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra parohiei ilfovene, Întâistătătorului Bisericii noastre pentru purtarea de grijă și Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul pentru cuvântul de învățătură bogat rostit credincioșilor prezenți în această zi de sărbătoare.