Sfințirea bisericii Parohiei Mărășeasca din judeţul Prahova

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a poposit duminică, 9 noiembrie, în Duminica a 24‑a după Rusalii, în mijlocul credincioșilor Parohiei Mărășeasca, cu hramul „Buna Vestire” din localitatea Vadu Săpat, Protoieria Urlați, județul Prahova. Preasfinția Sa a oficiat slujba de sfințire a bisericii parohiale, urmată de Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La final, Preasfinția Sa a acordat distincții din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, persoanelor care au sprijinit lucrările de la sfântul lăcaș.

Din soborul care a slujit împreună cu Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor au făcut parte: părintele arhim. Petru Ungureanu, consilier eparhial în cadrul Sectorului agricol, viticol și silvic al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi stareţ al Mănăstirii „Sfânta Maria”‑Urlaţi din judeţul Prahova; părintele Ionuţ Negoiţă, protopop al Protoieriei Urlaţi; părintele Mihai Burlacu, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul” din București; părintele Cristian Vasile Ghinoiu, parohul bisericii, precum și alți preoți și diaconi.

Conform rânduielii tradiționale, sfântul lăcaș a fost înconjurat, zidurile unse în chipul crucii cu Sfântul și Marele Mir și stropite cu agheasmă. În piciorul Sfintei Mese au fost așezate actul de sfințire și o casetă cu sfinte moaște mucenicești. Prestolul a fost apoi spălat, stropit cu agheasmă, uns cu Sfântul și Marele Mir și însemnat la colțuri cu icoanele Sfinților Apostoli și Evangheliști. La final, pictura murală și icoanele de pe catapeteasmă au fost și ele unse cu mir și stropite cu agheasmă.

După slujba de sfințire, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat Sfânta Liturghie, după citirea Sfintei Evanghelii rostind un cuvânt de învățătură, în care a evidențiat dragostea nemărginită a lui Dumnezeu față de omul aflat în suferință și importanța credinței care aduce alinare și mângâiere sufletului rănit.

„În această Duminică a 24‑a după Rusalii, Evanghelia ne vorbește despre credință și smerenie, ne amintește de iubirea fără margini a Fiului lui Dumnezeu venit în lume pentru mântuirea noastră. Așa cum am auzit din cuvintele Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, dar și cum citim la ceilalți doi evangheliști sinoptici, minunea care s‑a întâmplat în Capernaum ne arată cum Mântuitorul a venit din ținutul de dincolo de lacul Ghenizaret. Când a intrat în Capernaum, era mulțime mare; oamenii veneau de departe, știind că El Se află acolo. Dacă a întârziat o zi, două sau mai multe, oamenii L‑au așteptat. Nu a fost singura dată când mulțimea era atât de numeroasă în jurul Lui. Tot în Capernaum, Mântuitorul a săvârșit multe alte minuni. Odată, Mântuitorul a fost rugat de un ofițer roman să vindece slujitorul său. Cererea a fost neașteptată, dar relevantă pentru Evanghelia de astăzi. Centurionul roman I‑a spus că nu se consideră vrednic ca Domnul să intre sub acoperișul casei sale și a cerut doar ca Mântuitorul să spună cu cuvântul, iar slujitorul său va fi vindecat. Și așa s‑a întâmplat. De această dată, însă, cererea vine din partea mai‑marelui sinagogii. Ce însemna acest titlu? Era o persoană foarte importantă în societatea de atunci. La Mântuitorul nu veneau doar oameni simpli: orbi, șchiopi, uscați, leproși, care nu mai aveau nici o șansă și singura lor nădejde era Domnul, ci și oameni importanți - ofițeri ai armatei, mai‑mari ai sinagogilor, demnitari. Unul dintre aceștia, Iair, a venit la Mântuitor și I‑a spus că fata lui, de 12 ani, este pe moarte. El I‑a cerut ajutorul cu smerenie, îngenunchind înaintea Domnului, deși ar fi putut să fie mândru și să se bazeze pe poziția sa. În același timp, în mulțimea care Îl înconjura se afla o femeie cu suferință grea de 12 ani. Ea cheltuise toată averea pe medici și tratamente, dar starea ei se înrăutățea. Cunoștea legea lui Moise, conform căreia femeile cu scurgere de sânge erau considerate necurate și nu aveau voie să se apropie de oameni sau de templu. Cu toate acestea, ea a venit și L‑a atins pe Mântuitorul, spunând în sinea ei că dacă doar Îl va atinge, va fi vindecată. Și astfel a fost vindecată, iar Domnul i‑a spus: «Credința ta te‑a mântuit». Astfel, observăm o coincidență: femeia care suferea de scurgere de sânge avea 12 ani de suferință, iar fiica lui Iair avea 12 ani. Ambele cazuri ne arată puterea credinței și dragostea nemărginită a lui Dumnezeu. În timpul acestui eveniment, cineva a venit de la casa lui Iair și i‑a spus că fata a murit. Mântuitorul l‑a încurajat: «Nu te teme; crede doar, și ea va fi mântuită». El a spus că fata «doarme», folosind același termen ca și în cazul lui Lazăr, care era mort de patru zile. Mântuitorul a intrat în casa lui Iair împreună cu părinții fetei și cu trei dintre ucenici, iar fata a fost adusă în stare bună părinților săi, arătând astfel tuturor că El este Învierea și Viața. Din această Evanghelie învățăm câteva lecții importante. Un om influent, cum era Iair, trebuie să știe să se plece cu smerenie înaintea Domnului. Credința neclintită a femeii bolnave ne învață că, atunci când toate mijloacele lumești eșuează, rămâne iubirea lui Dumnezeu; iar dragostea unui părinte pentru copilul său poate să‑l facă să depășească frica și mândria și să caute ajutorul lui Dumnezeu”, a reliefat Preasfinția Sa.

De asemenea, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor le‑a vorbit celor prezenți despre Sfântul Ierarh Nectarie, ca dascăl al smereniei și al dragostei față de Mântuitorul Hristos: „Astăzi, Biserica îl cinstește pe unul dintre cei mai iubiți sfinți ai ei, pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, vindecător de boli și făcător de minuni. Sfântul Nectarie a trecut la Domnul la 8 noiembrie 1920. Copil sărac, născut lângă Constantinopol, a fost educat în spirit creștin de familia sa și a avut o credință profundă. A urmat o viață plină de încercări, nedreptăți și răutăți, dar a răspuns cu răbdare și rugăciune, iar Dumnezeu l‑a învrednicit de minuni și binecuvântări chiar după trecerea sa la cele veșnice. El a fost ucenic la un negustor din Constantinopol, a călătorit pe insula Chios și în Alexandria, unde a primit sprijin pentru studiile teologice. A fost pribeag prin lume din cauza nedreptăților și invidiilor celor din jur, dar a răspuns mereu cu rugăciune și credință. Ultimii 12 ani ai vieții i‑a petrecut în Insula Eghina, unde întemeiat o mănăstire închinată Preasfintei Treimi. Minunile sale au continuat și după moarte, când bolnavi în situații disperate s‑au vindecat prin rugăciunea către Sfântul Nectarie. Ne rugăm Sfântului Nectarie și tuturor sfinților ca să ne ajute și să ne dăruiască darurile credinței, iubirii și mântuirii”.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a felicitat pe părintele Cristian Vasile Ghinoiu, parohul bisericii, pentru întreaga activitate, oferindu‑i din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel rangul de iconom stavrofor.

De asemenea, au fost acordate mai multe distincții celor care s‑au evidențiat în susținerea lucrărilor. Justin Ovidiu Paraschiv a primit Ordinul „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”, pentru mireni; Ana Gheorghe‑Paraschiv a fost distinsă cu Ordinul „Maica Domnului Oranta”; Ioan Ghinea, primarul comunei Vadu Săpat, a primit Ordinul „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”, pentru mireni; Vasile Zamfirescu, Adrian Tăbârcă, Constantin Iliescu, Constantin Colț, Adrian Mihai Munteanu, Viorel Zamfir, Viorel Divoiu, Cristian Sandu, Tiberiu Cosîmbescu, Cristian Vișoiu, Adrian Ciorobea au primt Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române; Stelian Mitică, Constantin Apreotesei, Vali Ionescu și Consiliul parohial al parohiei Inotești, din cadrul Protoieriei Urlați, au primit Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor; Luminița Ghinoiu, Lucia Ulmaru, Luminița Pișcoci și Comitetul parohial de la Parohia Mărășeasca, din cadrul Protoieriei Urlați, au primit Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului.

În încheiere, părintele paroh a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru ordinul acordat și pentru purtarea de grijă deosebită arătată Bisericii „Buna Vestire” din cadrul Protoieriei Urlați, județul Prahova. De asemenea, acesta i‑a mulțumit Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru prezența în mijlocul credincioșilor, săvârșirea rânduielilor sfinte și bogatul cuvânt de învățătură.