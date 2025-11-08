Sfințirea bisericii Parohiei „Tuturor Sfinților Români” din Capitală

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, a poposit sâmbătă, 8 noiembrie, de sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Tuturor Sfinților Români”, din cadrul Protoieriei Sector 5 Capitală, unde a oficiat slujba de târnosire a bisericii parohiale. În continuare, a fost săvârșită Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La final, Preasfinția Sa a acordat distincții din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, persoanelor care au sprijinit lucrările de la sfântul lăcaș.

Din soborul care a slujit împreună cu Episcopul-vicar patriarhal au făcut parte: părintele Valer Ulican, protopop al Protoieriei Sector 5 Capitală; părintele Viorel Dincă, secretar în cadrul Cancelariei Protoieriei Sector 5 Capitală; părintele Horia-Nicolae Prioteasa, preot de caritate la Spitalul Clinic Fundeni; părintele Cornel Ilie, parohul bisericii; părintele Adrian-Ștefan Nenea, coslujitor la aceeași parohie; arhidiaconul Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal, precum și alți clerici.

Conform rânduielii tradiționale, sfântul lăcaș a fost înconjurat, zidurile fiind unse în chipul crucii cu Sfântul și Marele Mir și stropite cu agheasmă. În piciorul Sfintei Mese din Altar a fost așezat un cilindru cu actul de sfințire și o casetă cu sfinte moaște mucenicești. Apoi, Prestolul a fost spălat, stropit cu agheasmă, uns cu Sfântul și Marele Mir și însemnat la cele patru colțuri cu icoanele Sfinților Apostoli și Evangheliști. După pecetluirea acestuia și așezarea acoperămintelor și a obiectelor liturgice necesare săvârșirii sfintelor slujbe, pictura murală și icoanele de pe catapeteasmă au fost, de asemenea, unse cu Sfântul și Marele Mir și stropite cu agheasmă.

La încheierea slujbei de târnosire, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a adresat un cuvânt de învățătură în care a evidențiat rolul bisericii, arătând că aceasta reprezintă spațiul sfânt în care omul se întâlnește cu Dumnezeu.

„Prin voia lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, am fost delegat astăzi aici, să slujim împreună și să săvârșim slujba de sfințire a acestei biserici noi. Este un moment plin de bucurie și emoție sfântă, un moment binecuvântat și cu încărcătură istorică pentru această comunitate care a reușit cu trudă, cu rugăciune și cu jertfelnicie să înalțe această biserică frumoasă. Este o zi de sărbătoare nu doar pentru părintele paroh și pentru credincioșii parohiei, ci și pentru întreaga Biserică, întrucât se naște un nou altar, o nouă «Casă a lui Dumnezeu» , o nouă «Poartă a cerului»”, a spus Preasfinția Sa.

După slujba de sfințire, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie, după citirea Sfintei Evanghelii rostind un cuvânt de învățătură.

„Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare prăznuiește astăzi, cu bucurie duhovnicească, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, împreună cu toate puterile cerești, cele fără de trup. Este o sărbătoare a cerului, dar și a pământului, pentru că, prin îngeri, se leagă lumea nevăzută cu cea văzută, iar oamenii sunt chemați să-și înalțe inimile către Dumnezeu, amintindu-și că nu sunt singuri în lupta vieții, ci au alături ocrotirea și ajutorul puterilor cerești. Numele Arhanghelului Mihail înseamnă «Cine este ca Dumnezeu?». Este strigătul de credință și smerenie rostit în clipa când Lucifer s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a fost alungat din cer. Prin acest glas, îngerii buni s-au întărit în ascultare și iubire față de Ziditorul lor. Arhanghelul Mihail este chipul dreptății divine. În iconografie poartă o sabie de foc, semn al luptei împotriva răului și al apărării celor drepți. Cuvintele sale, «Să luăm aminte! Să stăm bine, să stăm cu frică!», ne cheamă și pe noi la trezvie, curăție și evlavie înaintea lui Dumnezeu. Arhanghelul Gavriil, al cărui nume înseamnă «Puterea mea este Dumnezeu», este vestitorul bucuriei și al blândeții dumnezeiești. El aduce vești de mântuire: nașterea Maicii Domnului, a Sfântului Ioan Botezătorului și, mai presus de toate, vestea Întrupării Fiului lui Dumnezeu. De aceea, prin el se face auzit cântul ceresc: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!». Prin Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Biserica ne descoperă că Dumnezeu este și drept, și milostiv, foc mistuitor pentru păcat, dar și izvor nesfârșit de iubire pentru cei ce se pocăiesc”, a reliefat ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul-vicar patriarhal l-a felicitat pe părintele Cornel Ilie, parohul bisericii, pentru întreaga activitate, oferindu-i din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul „Maica Domnului Oranta” pentru clerici.

De asemenea, au fost oferite mai multe distincții celor care s-au evidențiat în susținerea lucrărilor. Părintele coslujitor Adrian Ștefan Nenea a primit rangul de iconom; Nicolae Păun și Ioan Lucian Bentu au primit Ordinul „Maica Domnului Oranta”; Doru Turcan a primit Ordinul ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru mireni; Alin Ionel Ene, Ovidiu Mihalache, Daniel Vasile, Cătălin Zamfir Manea și Magda Augusta Cârciumaru au primt Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române.

În încheiere, părintele paroh Cornel Ilie a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru ordinul oferit și pentru purtarea de grijă deosebită arătată Bisericii „Tuturor Sfinților Români” din cadrul Protoieriei Sector 5 Capitală. De asemenea, acesta i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul pentru prezența în mijlocul credincioșilor, săvârșirea rânduielilor sfinte și bogatul cuvânt de învățătură.