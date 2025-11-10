Sfințirea „catedralei” municipiului Moreni

Data: 10 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit duminică, 9 noiembrie, slujba de sfințire a bisericii cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiul Moreni, județul Dâmbovița, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Din soborul care a slujit împreună cu ierarhul au făcut parte părinți din Administrația eparhială, pr. prof. univ. dr. Marian Vîlciu, prorector al Universității „Valahia” din Târgoviște, pr. prof. Alin Marian Pleșa, directorul Seminarului Teologic Ortodox din Târgoviște, precum și preoți de la parohiile din municipiu și din împrejurimi.

Însoțiți de profesorii lor de religie, au fost prezenți și numeroși elevi din Moreni, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala Catedralei Arhiepiscopale din Târgoviște.

Părintele dr. Ionuț Adrian Ghibanu, vicar eparhial, a citit Actul de sfințire al bisericii Parohiei Moreni II. Părintele Marius Traian Stan, protopopul Protoieriei Târgoviște Sud, a rostit cuvântul de bun-venit, iar pr. paroh Cristian Hură a mulțumit ierarhului pentru întreg sprijinul oferit și tuturor sprijinitorilor.

În cuvântul său, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Nifon a arătat că târnosirea acestei noi biserici, „adevărată catedrală a municipiului Moreni”, reprezintă „un eveniment istoric pentru comunitate, pentru că ea se adaugă la splendida diademă de biserici a neamului nostru, dar și în tezaurul de spiritualitate și de cultură ortodoxă, ca dar pentru generațiile prezente și viitoare, precum și ca reper statornic al efervescenței credinței și al bucuriei speranței care ne animă viețile”.

Referindu‑se la Evanghelia zilei ce prezintă minunea învierii fiicei lui Iair (Luca 8, 41‑56), chiriarhul a afirmat că „aceasta transmite un puternic mesaj de speranță și de credință, deoarece evocă puterea vindecătoare a Mântuitorului, mărturisind iubirea milostivă și sensibilitatea Sa față de suferința, necazurile și provocările care ne încearcă răbdarea și viețile, descoperindu‑ne delicatețea, bunătatea, puterea de compătimire, dar și solidaritatea Domnului cu noi, în fața bolii, a suferinței și a morții”.

Arhiepiscopul Târgoviștei a acordat Diploma chiriarhală de recunoștință lui Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița; lui Gabriel Purcaru, primarul municipiului Moreni; pictorului Mircea Petrișor; colonel (r) Ioan Bărbuș, lui Mihai Stoeanovici, lui Lucian Iustin Nedelcu, iar pr. paroh Cristian Hură i‑a conferit rangul de iconom stavrofor.

La acest moment de mare bucurie sufletească au participat numeroși credincioși din Moreni, autorități centrale și locale.