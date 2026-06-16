Sfințirea picturii bisericii istorice a Mănăstirii Calapodești

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit duminică, 14 iunie, slujba de sfințire a noii picturi a bisericii cu hramurile „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum”, vechiul lăcaș de cult al Mănăstirii Calapodești, judeţul Bacău, în care ocrotitorul așezământului monahal, Sfântul Cuvios Antipa, a primit taina Sfântului Botez.

Ziua de sărbătoare a debutat într‑o atmosferă de aleasă bucurie duhovnicească prin săvârșirea Sfintei Liturghii în biserica mare a Mănăstirii Calapodești de către Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, înconjurat de un sobor de slujitori, din care a făcut parte și părintele arhimandrit Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor din cuprinsul eparhiei.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a evidențiat importanța cinstirii sfinților neamului românesc, modele vii de credință, jertfelnicie și mărturisire a lui Hristos, subliniind totodată chemarea fiecărui creștin la dobândirea sfințeniei prin viață curată și statornicie în credință.

„Noi primim harul Duhului Sfânt atunci când suntem botezați. Pentru prima dată atunci făgăduința lui Dumnezeu se revarsă asupra celui care este înfățișat înaintea Altarului și, prin mâna preotului, primește Botezul, iar mai apoi pecetluirea cu Sfântul și Marele Mir. Dar acest Duh Sfânt se înnoiește, se actualizează și strălucește prin faptele pe care le facem în viața de zi cu zi. De aceea, în mod tainic, în mod duhovnicesc, fiecare credincios botezat este un sfânt în devenire sau un apostat de la chemarea sfințeniei; un apostol al lui Dumnezeu, care își împlinește chemarea”, a spus ierarhul.

Evenimentul duhovnicesc a continuat cu slujba de sfințire a noii picturi a bisericii istorice a mănăstirii, lucrare care încununează eforturile depuse în ultimii ani pentru înnoirea și înfrumusețarea acestui sfânt lăcaș.

În semn de prețuire și recunoștință pentru activitatea desfășurată și pentru contribuția adusă la dezvoltarea și înfrumusețarea vieții monahale de la Mănăstirea Calapodești, la propunerea părintelui arhimandrit Nicolae Dănilă și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, părintele protos. Calinic Corceag, starețul așezământului monahal, a fost hirotesit arhimandrit. Totodată, părintele Spiridon Profir, slujitor al mănăstirii, a fost distins cu Ordinul eparhial „Crucea Țării de Jos”.

La acest eveniment au participat numeroși credincioși, precum și reprezentanți ai autorităților centrale și locale, între care Vasile Isvoran, vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, și Gabriel Savin, primarul comunei Dealu Morii.