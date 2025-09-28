Sfințirea unei biserici înnoite din judeţul Ilfov

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, a poposit duminică, 28 septembrie, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”-Dudu din localitatea Chiajna, Protopopiatul Ilfov Sud, unde a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, apoi Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La final, Preasfinția Sa a acordat distincții din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, persoanelor care au sprijinit lucrările de restaurare și înfrumusețare a sfântului lăcaș.

Din soborul care a slujit împreună cu Episcopul-vicar patriarhal au făcut parte: părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal și directorul Publicațiilor LUMINA ale Patriarhiei Române; părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator al Biroului de presă al Patriarhiei Române și preot coslujitor la aceeași parohie; părintele protoiereu Ioan Bondar de la Protoieria Ilfov Sud; părintele Florin-Cătălin Dinu, parohul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”-Dudu, precum și alți preoți și diaconi.

Conform rânduielii tradiționale, sfântul lăcaș a fost înconjurat, zidurile fiind unse în chipul crucii cu Sfântul și Marele Mir și stropite cu agheasmă. Apoi, în piciorul Sfintei Mese din Altar a fost depus un cilindru în care s‑au așezat actul de sfințire și caseta cu sfinte moaște mucenicești, după care Prestolul a fost spălat, stropit cu agheasmă, uns cu Sfântul și Marele Mir și însemnat la cele patru colțuri cu icoanele Sfinților Apostoli și Evangheliști. După pecetluire și așezarea acoperămintelor și a obiectelor liturgice necesare săvârșirii sfintelor slujbe, pictura murală și icoanele de pe catapeteasmă au fost, de asemenea, unse cu Sfântul și Marele Mir și stropite cu agheasmă.

La finalul rânduielii de târnosire, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre importanța bisericii, subliniind că este locul unde omul se întâlnește cu Dumnezeu.

„Sfințirea unei biserici înseamnă așezarea acestui lăcaș sub lucrarea harului dumnezeiesc, înseamnă transformarea unei clădiri din piatră și alte lucruri materiale din lumea aceasta în «casă a lui Dumnezeu și poartă a cerului». Zidurile se umplu de prezența Duhului Sfânt și devin loc de întâlnire tainică între cer și pământ. În biserica sfințită și sfințitoare, Hristos Se face prezent prin Sfânta Liturghie, prin Sfintele Taine, prin icoane și prin rugăciunea poporului Său. De aceea, Sfântul Gherman al Constantinopolului numea biserica «cerul pe pământ». Biserica este și locul comuniunii frățești. Psalmistul spune: «Iată, ce bine și ce frumos este a locui frații împreună!» (Psalmul 132, 1). În biserică învățăm să fim o familie duhovnicească, să ne rugăm și să purtăm împreună poverile, să ne bucurăm împreună de darurile lui Dumnezeu. Această resfințire este și un prilej de înnoire. Așa cum casele și bisericile au nevoie de reparații, tot așa și sufletele noastre au nevoie de curățire și de întărire. Sfântul Apostol Pavel ne amintește: «Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?» (1 Cor. 3, 16). Restaurarea și înnoirea bisericii devin astfel icoană a înnoirii sufletului prin rugăciune, spovedanie și împărtășire”, a arătat Preasfinția Sa.

După slujba de sfințire, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie, după citirea Sfintei Evanghelii rostind un cuvânt de învățătură.

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul‑vicar patriarhal l‑a felicitat pe părintele Florin‑Cătălin Dinu, parohul bisericii, pentru întreaga activitate, oferindu‑i din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, rangul de iconom stavrofor.

De asemenea, au fost oferite mai multe distincții celor care s‑au evidențiat în susținerea lucrărilor. Părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal, a primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici; Mircea Minea, primarul comunei Chiajna, a primit Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru mireni; Cezar Păvălașcu, director în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte, a primit Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni” pentru mireni; Dumitru Bănuț și Cristian Tănase au fost distinși cu Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni; Victor Opaschi a primit Ordinul „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor” pentru mireni; Alexandru Lungu, Iulian Robu, Corneliu Andrioaiei, Dorin Radu au primit Diploma de onoare „Sfântul Apostol Andrei” pentru mireni; Constantin Pițigoi, Marius Stancu și Iulian Mărgărit și colectivul Consiliului Local al Primăriei Chiajna au primit Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române; Daniel Stancu, Ion Huza și Consiliul parohial au primit Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor; Aurelia Simionescu, Mirela Mihai, Mihaela Mutuleasca și Comitetul parohial au primit Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului.

În încheiere, părintele paroh Florin‑Cătălin Dinu a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru ordinul oferit și pentru purtarea de grijă deosebită arătată Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Protoieriei Ilfov Sud, localitatea Chiajna. De asemenea, acesta i‑a mulțumit Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul pentru prezența în mijlocul credincioșilor, săvârșirea rânduielilor sfinte și bogatul cuvânt de învățătură.