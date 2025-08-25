Sfințirea unei noi troițe într‑o localitate prahoveană

În Parohia Mehedința din Protoieria Vălenii de Munte a fost sfințită duminică, 24 august, troița ridicată recent în curtea bisericii parohiale. Ctitorie a familiei Constantin și Mădălina Budescu, troița a fost sfințită de un sobor de preoți în prezența autorităților locale și a unui număr semnificativ de credincioși din parohie și din împrejurimi.

„Dorim ca troița pe care am sfințit‑o astăzi să fie o mărturie și un testament: să rămână peste generații mărturia credinței sfinte și adevărate primite de la cei dinaintea noastră, credința tare că suntem locuitori vremelnici ai acestei lumi, iar călătoria noastră trebuie să aibă drept țintă finală Împărăția lui Dumnezeu și viața veșnică. Mulțumim ctitorilor, dar și credincioșilor parohiei noastre, fără de care această lucrare nu s‑ar fi putut materializa”, a precizat părintele paroh Ștefan Bădescu.