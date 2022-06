Simpozion internațional la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

În zilele de 14 și 15 iunie 2022, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad s‑a desfășurat Simpozionul internațional intitulat „The Significance of Theology in Today’s Society and Culture” („Semnificațiile teologiei în societatea și cultura de astăzi”). Manifestarea a debutat cu slujba de Te Deum, săvârșită în paraclisul facultății de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului, în prezența Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a invitaților, a părinților consilieri de la Centrul eparhial, a preoților din municipiu și a studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

Evenimentul a continuat în Aula Magna, cu deschiderea festivă. Părintele prof. dr. Cristinel Ioja, decanul instituției de învățământ teologic, a mulțumit oaspeților veniți din țară și din străinătate: „Prezența dumneavoastră onorează această școală, una care a avut statutul de singura școală superioară din Transilvania, la momentul deschiderii ei. În șirul bogat al evenimentelor dedicate bicentenarului teologiei arădene, prin care căutăm să arătăm bogata și valoroasa tradiție a învățământului teologic arădean, am proiectat și cele două evenimente academice de astăzi. Primul eveniment, încadrat într‑un simpozion, privește retrospectiv, proiectiv și analitic implicațiile teologiei în societatea și cultura de astăzi. Al doilea eveniment îl reprezintă întrunirea Colegiului Decanilor facultăților de teologie din Patriarhia Română, unde vor fi dezbătute aspecte ce țin de buna funcționare a învățământului teologic ortodox din România”.

De asemenea, părintele prof. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal în cadrul Sectorului teologic‑educațional al Administrației Patriarhale, a transmis mesajul de binecuvântare și felicitare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru organizarea acestui moment aniversar special și pentru întreaga activitate pe care corpul profesoral arădean o depune pentru promovarea unei teologii academice integrate în sistemul universitar și care caută să răspundă multiplelor provocări ale societății actuale.

La finalul celorlalte luări de cuvânt, lucrările simpozionului s‑au desfășurat în format onsite și online. Au prezentat referate profesori de teologie din nouă țări: Germania, Austria, Grecia, Polonia, Statele Unite ale Americii, Canada, Rusia, Liban, precum și de la facultățile de teologie ortodoxă din România. În paralel cu acestea s‑au derulat lucrările Colegiului Decanilor facultăților de teologie din Patriarhia Română, se arată pe site‑ul arhiepiscopiaaradului.ro.