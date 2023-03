Slujbă arhierească la Biserica „Sfântul Nectarie” din Iași

Marți dimineață, 7 martie, ieșenii din cartierul Alexandru cel Bun l‑au avut în mijlocul lor pe Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor înainte sfințite la Biserica „Sfântul Nectare”. Cu acest prilej, ierarhul a sfințit noua raclă special realizată pentru fragmentul din moaștele sfântului la Atelierele Patriarhiei Române.

Încă de la primele ore ale dimineții, sute de credincioși s‑au adunat în rugăciune la biserica ocrotită de Sfântul Ierarh Nectarie al Eghinei pentru a participa la Liturghia Darurilor înainte sfințite, oficiată de Părintele Mitropolit Teofan, dimpreună cu un sobor format din părinții sfântului lăcaș, precum și din cartierul ieșean.

Spre finalul slujbei, după ce numeroși oameni s‑au împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului, Înaltpreasfințitul Mitropolit Teofan a binecuvântat noua raclă a sfântului, precum și noul baldachin care va adăposti fragmentul din moaștele Sfântului Nectarie.

În cuvântul de învățătură ținut în încheiere, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a afirmat că viața trebuie să fie încredințată lui Dumnezeu, precum a arătat de‑a lungul timpului Sfântul Ierarh Nectarie: „Sfântul Ierarh Nectarie ne arată nu doar prin cuvântul său, ci prin taina vieții sale că este bine întotdeauna să ne încredințăm viața lui Dumnezeu. Să nu‑i spunem noi Lui cum să ne schimbe, cum să ne ajute, cum să ne aranjeze viața, ci doar să strigăm din adâncul inimii așa cum a făcut Sfântul Nectarie: «Doamne, miluiește‑mă!». Știe Domnul Dumnezeu cum să arate mila Sa asupra noastră, să tindem pentru a ne deschide inima noastră cea mai dinlăuntru ca Dumnezeu să facă cu ea ceea ce crede El de cuviință că este bine pentru trecerea noastră prin această lume și pentru a dobândi Împărăția cerurilor. Sfântul Nectarie ne îndeamnă să ne încredințăm viața noastră lui Dumnezeu, să‑i cerem, cei drept simțim această nevoie, ce credem de cuviință, dar întotdeauna ultimul cuvânt să fie «Fie voia Ta, Doamne! Fă cu mine precum crezi de cuviință că este bine pentru slava numelui Tău și pentru un colțișor în Împărăția Ta»”.

Părintele Petrică Lehaci, parohul Bisericii „Sfântul Nectarie”, a mulțumit Părintelui Mitropolit pentru prezență și a subliniat faptul că racla și baldachinul pentru moaștele sfântului s‑au realizat din dorința credincioșilor, dar și cu sprijinul lor: „Racla pe care ați binecuvântat‑o reprezintă jertfa enoriașilor, a credincioșilor și nu numai. Darul lor, bănuțul lor, banul văduvei și al orfanilor, și de departe, și de aproape, au făcut ca această raclă să fie atât de frumoasă. Gândul nostru de a realiza această raclă a fost de la începutul anului 2019. Noi voiam să facem ceva pentru Sfântul Nectarie, pentru că și Sfântul Nectarie a făcut și face atâtea pentru noi, și pentru că s‑a împlinit centenarul Sfântului Nectarie (2020 - 100 de ani de la trecerea sfântului la cele veșnice, n.r.) voiam să facem atunci, dar a venit pandemia, am avut alte probleme și nu am reușit decât în acest an să realizăm cu mari eforturi acest gând”.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan l‑a felicitat pentru inițiativă pe părintele paroh Petrică Lehaci și i‑a acordat distincția mitropolitană „Crucea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv” pentru întreaga sa activitate pastorală.

Fragmentul din moaștele Sfântului Nectarie a fost dăruit bisericii ieșene în anul 2006 de către Preacuvioasa Maica Teodosia, stareța Mănăstirii „Sfânta Treime”, între anii 2004 și 2019 (unde a viețuit sfântul ierarh și se păstrează sfintele sale moaște), și de către Înaltpreasfințitul Părinte Efrem, Mitropolit de Ydra, Spetses şi Eghina.