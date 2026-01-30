Slujbă de pomenire pentru suporterii greci decedați în accidentul rutier din Timiș

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 30 Ianuarie 2026

Pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara a avut loc joi, 29 ianuarie, ceremonia solemnă de repatriere a celor șapte suporteri greci care și‑au pierdut viața în tragicul accident rutier produs marți, 27 ianuarie, în zona localității Găvojdia, județul Timiș.

Înainte de plecarea aeronavei militare către Grecia, o slujbă de pomenire a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, în prezența reprezentanților corpului diplomatic elen, a Corneliei‑Elena Micicoi, prefectul județului Timiș, și a altor autorități publice, a familiilor îndurerate, precum și a comandanților structurilor militare implicate în gestionarea repatrierii.

Din sobor au făcut parte părintele arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Eparhia Timișoarei; părintele Timotei Anișorac, consilier eparhial, și părintele Mihai‑Adrian Venter, preot militar în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș.

În cadrul slujbei au fost înălțate rugăciuni pentru odihna sufletelor celor răposați, atât în limba română, cât și în limba greacă. În semn de omagiu, Părintele Mitropolit Ioan a așezat câte un trandafir alb pe sicriul fiecărui tânăr. A adresat mesaje de condoleanțe Evangeliei Grammatika, ambasadorul Republicii Elene la București, și familiilor îndurerate.

La final, Părintele Mitropolit Ioan a acordat un interviu mai multor televiziuni din Grecia prezente la Timișoara.

 

