Slujba de târnosire a bisericii și Sfânta Liturghie în Parohia Târnăveni VI

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit în mijlocul credincioșilor din Târnăveni, județul Mureș, unde a săvârşit slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Parohia Târnăveni VI.

În continuare, ierarhul a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, adresându‑se celor prezenți, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu a spus: „Moștenitorii Împărăției cerurilor vor fi purtătorii crucii, cărora Hristos le‑a promis plată multă în ceruri. Noi, care întâmpinăm ostilități și neplăceri în viața zilnică, în starea sănătății, în relațiile cu semenii noștri, în profesia noastră, putem spune că suferim cu Hristos și că purtăm Crucea Lui. Câtă bucurie avem, știind că Mântuitorul nostru a sfințit toate crucile ucenicilor Săi și că dincolo de «Golgota încercărilor noastre» vom găsi și noi biruința învierii. De aceea, cântăm cu evlavie: «Mare este puterea Crucii Tale, Doamne, că s‑a înfipt în loc și lucrează în lume»”.

La finalul Sfintei Liturghii, pr. paroh Ioan Velcherean a fost hirotesit întru iconom‑stavrofor. De asemenea, ostenitorii, truditorii și binefăcătorii care au contribuit la împodobirea și înfrumusețarea Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Târnăveni au primit din partea ierarhului diplome de aleasă cinstire.

Piatra de temelie a Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” a fost așezată în anul 1999, edificiul fiind ridicat pe locul unei vechi biserici din lemn. Documentația privind ridicarea noului lăcaș de rugăciune a fost realizată în anul 2006. Lucrările de zidire au început în anul 2007, fiind executate prin implicarea credincioșilor de aici. În perioada 2017‑2020, biserica a fost împodobită cu haina picturii, lucrarea fiind realizată în tehnica fresco de pictorul Claudiu‑Dorian Moldovan, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.