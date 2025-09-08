Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujba de târnosire a bisericii și Sfânta Liturghie în Parohia Târnăveni VI

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Oana Rusu - 08 Septembrie 2025

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit în mijlocul credincioșilor din Târnăveni, județul Mureș, unde a săvârşit slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Parohia Târnăveni VI.

În continuare, ierarhul a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, adresându‑se celor prezenți, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu a spus: „Moștenitorii Împărăției cerurilor vor fi purtătorii crucii, cărora Hristos le‑a promis plată multă în ceruri. Noi, care întâmpinăm ostilități și neplăceri în viața zilnică, în starea sănătății, în relațiile cu semenii noștri, în profesia noastră, putem spune că suferim cu Hristos și că purtăm Crucea Lui. Câtă bucurie avem, știind că Mântuitorul nostru a sfințit toate crucile ucenicilor Săi și că dincolo de «Golgota încercărilor noastre» vom găsi și noi biruința învierii. De aceea, cântăm cu evlavie: «Mare este puterea Crucii Tale, Doamne, că s‑a înfipt în loc și lucrează în lume»”.

La finalul Sfintei Liturghii, pr. paroh Ioan Velcherean a fost hirotesit întru iconom‑stavrofor. De asemenea, ostenitorii, truditorii și binefăcătorii care au contribuit la împodobirea și înfrumusețarea Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Târnăveni au primit din partea ierarhului diplome de aleasă cinstire.

Piatra de temelie a Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” a fost așezată în anul 1999, edificiul fiind ridicat pe locul unei vechi biserici din lemn. Documentația privind ridicarea noului lăcaș de rugăciune a fost realizată în anul 2006. Lucrările de zidire au început în anul 2007, fiind executate prin implicarea credincioșilor de aici. În perioada 2017‑2020, biserica a fost împodobită cu haina picturii, lucrarea fiind realizată în tehnica fresco de pictorul Claudiu‑Dorian Moldovan, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei. 

 

