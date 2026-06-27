Slujba Stâlpilor pentru Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, la Catedrala Veche din Arad

În Catedrala Veche din Arad a fost săvârșită sâmbătă seara, 27 iunie, de la ora 19:00, Slujba Stâlpilor pentru odihna sufletului Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul. La momentul de rugăciune au participat numeroși ierarhi, preoți, diaconi și sute de credincioși veniți să-i aducă un ultim omagiu fostului Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Slujba a fost oficiată de un sobor de ierarhi, în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, și Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Alături de aceștia s-au aflat Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a transmis un mesaj de mângâiere familiei îndoliate, clerului și credincioșilor arădeni. Mitropolitul Clujului a subliniat că slujba de priveghere reprezintă mai mult decât un ritual al despărțirii, fiind un moment de rugăciune, comuniune și întărire în credința Învierii.

„Am venit să ne rugăm lui Dumnezeu pentru odihna sufletului fratelui nostru și să aducem familiei îndurerate cuvântul nostru de mângâiere și de condoleanțe”, a spus ierarhul, amintind că pentru creștini cea mai mare alinare rămâne făgăduința Mântuitorului că moartea nu este sfârșitul existenței, ci trecerea spre viața veșnică.

În cuvântul său, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a evidențiat, totodată, rolul esențial al episcopului și al preotului în viața comunităților, mai ales în localitățile în care Biserica rămâne principalul sprijin spiritual și moral. El a arătat că slujitorii altarului poartă zilnic grijile și poverile credincioșilor, fiind chemați să le fie alături în toate momentele importante ale vieții.

Slujire cu discreție și devotament

Un amplu moment evocator i-a aparținut Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, care a conturat portretul spiritual al Preasfințitului Emilian Crișanul. Mitropolitul Banatului a amintit pregătirea academică solidă a ierarhului, completată prin studii doctorale în Anglia, precum și activitatea sa didactică desfășurată în mai multe facultăți de teologie din țară.

Totodată, IPS Părinte Ioan a evidențiat una dintre cele mai reprezentative trăsături ale Preasfințitului Emilian: disponibilitatea de a sluji cu discreție și devotament. El a amintit că, în anul 2009, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Sfântul Sinod l-au desemnat să îngrijească de Episcopul Gherasim al Râmnicului, aflat la o vârstă înaintată, iar ulterior să-i fie aproape și Înaltpreasfințitului Părinte Timotei.

„A cui părinte a fost Vlădica Emilian? A fost părinte al părinților”, a spus IPS Părinte Mitropolit Ioan, subliniind că, deși era mai tânăr, ierarhul a dovedit o maturitate duhovnicească remarcabilă, slujindu-i cu smerenie și dragoste pe cei pe care Biserica i-a încredințat grijii sale.

În timpul slujirii sale arhierești, Preasfințitul Emilian a hirotonit 55 de preoți și patru diaconi, contribuind la formarea unei noi generații de slujitori ai altarului. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un ierarh apropiat de oameni, caracterizat prin discreție, bunătate, spirit de jertfă și ascultare deplină față de Biserică.

Evocarea IPS Părinte Ioan a fost marcată și de o reflecție asupra trecerii la cele veșnice a celui mai tânăr ierarh din Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Banatului. „Dumnezeu are logica Sa. Dintre noi, pe el l-a chemat primul, pentru că l-a iubit”, a spus IPS Ioan, îndemnându-i pe cei prezenți să primească această încercare cu credință și nădejde în voia lui Dumnezeu.

Moștenirea spirituală a Preasfințitului Emilian este una ce va dăinui peste timp. El a fost „un arc peste timp și peste munți”, aducând împreună oameni, valori și convingeri. A fost un părinte nu doar al credincioșilor, ci și al celor ce slujesc la altar.

„În istoria Bisericii Ortodoxe Române și înaintea lui Dumnezeu, pe Preasfințitul Emilian l-am considerat a fi un arc peste timp și un arc peste munți venit din părțile județului Vaslui”, a mai spus Mitropolitul Banatului.

Întreaga slujbă s-a desfășurat într-o atmosferă de profundă rugăciune și reculegere, mesajele ierarhilor fiind centrate asupra speranței creștine în Înviere și asupra moștenirii spirituale lăsate de Preasfințitul Emilian Crișanul.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al ierarhului este depus în Catedrala istorică din Arad, unde credincioșii pot veni să îi aducă un ultim omagiu până după Sfânta Liturghie arhierească de duminică, 28 iunie. Ulterior, trupul neînsuflețit va fi dus la Mănăstirea Neamț, mănăstirea sa de metanie, unde a intrat în viața monahală la vârsta de 17 ani. Slujba Înmormântării va avea loc marți, la Mănăstirea Neamț.