Slujire arhierească la Biserica Domniţa Bălaşa din Capitală

Credincioșii Bisericii Domniţa Bălaşa, Paraclis Patriarhal, din centrul Capitalei, au fost vizitați duminică, 15 februarie, de Preasfin­țitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, care a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Din soborul de slujitori care s-au rugat împreună cu Preasfin­țitul Părinte Paisie Sinaitul la Sfânta Liturghie au făcut parte pr. paroh Ștefan Ababei, consilier patriarhal coordonator al Sectorului stavropighii patriarhale și centre sociale al Patriarhiei Române; pr. conf. dr. Zaharia Matei, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; pr. Cezar Matei; diac. Adrian Butuc și diac. Andrei Crețu. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Carmen” a Bisericii Domnița Bălașa, dirijată de Grigore Miron.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat importanța libertății omului și responsabilitatea fiecăruia în fața Judecății lui Dumnezeu. „Prima dată, Hristos a venit în lume smerit; un Prunc născut într-o peșteră din Betleem. S-a descoperit pe Sine ca Fiul lui Dumnezeu, fără să silească pe nimeni să creadă în El. I-a învățat pe oameni şi a săvârșit minuni în mijlocul lor, vindecându-le bolile şi alinându-le suferințele, fără să ceară nimic în schimb, apreciindu-le doar credința. A îndurat apoi trădarea, nerecunoș­tința şi răutatea oamenilor, învățân­du-ne să nu răsplătim răul cu rău. A fost batjocorit, chinuit, răstignit şi a murit pentru a birui moartea care pusese stăpânire pe neamul omenesc căzut în păcat. Tot așa a făcut şi după Învierea Sa: nu a forțat pe nimeni, și aşa face şi astăzi, cum a făcut de-a lungul întregii istorii: «Iată, Eu stau la ușă și bat; de va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine». Nu a forțat niciodată Domnul sufletul nimănui, n-a trecut peste voința nici unui om, ci l-a respectat, l-a iubit şi i-a acceptat alegerea, arătându-i că este o ființă liberă. (...) Dumnezeu respectă libertatea noastră de a-L iubi sau de a nu-L iubi. El respectă și libertatea noastră de a ne iubi pe noi sau pe semenii noştri. Dar, în ziua Judecății de apoi, Dreptul Judecător, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne va arăta atunci și libertatea Lui, aceea de a face dreptate, de a evalua cu dreptate libertatea și faptele noastre”, a spus Preasfinția Sa.