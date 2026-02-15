Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească la Biserica Domniţa Bălaşa din Capitală

Slujire arhierească la Biserica Domniţa Bălaşa din Capitală

Galerie foto (16) Galerie foto (16) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 15 Feb 2026

Credincioșii Bisericii Domniţa Bălaşa, Paraclis Patriarhal, din centrul Capitalei, au fost vizitați duminică, 15 februarie, de Preasfin­țitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, care a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Din soborul de slujitori care s-au rugat împreună cu Preasfin­țitul Părinte Paisie Sinaitul la Sfânta Liturghie au făcut parte pr. paroh Ștefan Ababei, consilier patriarhal coordonator al Sectorului stavropighii patriarhale și centre sociale al Patriarhiei Române; pr. conf. dr. Zaharia Matei, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; pr. Cezar Matei; diac. Adrian Butuc și diac. Andrei Crețu. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Carmen” a Bisericii Domnița Bălașa, dirijată de Grigore Miron.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat importanța libertății omului și responsabilitatea fiecăruia în fața Judecății lui Dumnezeu. „Prima dată, Hristos a venit în lume smerit; un Prunc născut într-o peșteră din Betleem. S-a descoperit pe Sine ca Fiul lui Dumnezeu, fără să silească pe nimeni să creadă în El. I-a învățat pe oameni şi a săvârșit minuni în mijlocul lor, vindecându-le bolile şi alinându-le suferințele, fără să ceară nimic în schimb, apreciindu-le doar credința. A îndurat apoi trădarea, nerecunoș­tința şi răutatea oamenilor, învățân­du-ne să nu răsplătim răul cu rău. A fost batjocorit, chinuit, răstignit şi a murit pentru a birui moartea care pusese stăpânire pe neamul omenesc căzut în păcat. Tot așa a făcut şi după Învierea Sa: nu a forțat pe nimeni, și aşa face şi astăzi, cum a făcut de-a lungul întregii istorii: «Iată, Eu stau la ușă și bat; de va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine». Nu a forțat niciodată Domnul sufletul nimănui, n-a trecut peste voința nici unui om, ci l-a respectat, l-a iubit şi i-a acceptat alegerea, arătându-i că este o ființă liberă. (...) Dumnezeu respectă libertatea noastră de a-L iubi sau de a nu-L iubi. El respectă și libertatea noastră de a ne iubi pe noi sau pe semenii noştri. Dar, în ziua Judecății de apoi, Dreptul Judecător, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne va arăta atunci și libertatea Lui, aceea de a face dreptate, de a evalua cu dreptate libertatea și faptele noastre”, a spus Preasfinția Sa.

 

