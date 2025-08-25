Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 25 August 2025

În Duminica a 11‑a după Rusalii, 24 august, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. La slujbă au fost prezenţi credincioşi din municipiul de la Dunăre, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corul mixt al acestui lăcaş de cult. În cadrul slujbei, au fost rostite cereri speciale şi rugăciuni pentru pacea între oameni şi între popoare. La momentul cuvenit, mulți copii prezenți la slujbă au fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine. În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică ce redă Pilda datornicului nemilostiv (Matei 18, 23‑35). La final, toți credincioșii prezenți la slujbă au fost binecuvântați de ierarhul locului.

 

