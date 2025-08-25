La Mănăstirea Dionisiu, din Sfântul Munte Athos, a fost cinstit cu mare evlavie, de către părinții athoniți, Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, cel care și‑a petrecut ultimii ani din viață
Slujire arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi
În Duminica a 11‑a după Rusalii, 24 august, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. La slujbă au fost prezenţi credincioşi din municipiul de la Dunăre, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corul mixt al acestui lăcaş de cult. În cadrul slujbei, au fost rostite cereri speciale şi rugăciuni pentru pacea între oameni şi între popoare. La momentul cuvenit, mulți copii prezenți la slujbă au fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine. În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică ce redă Pilda datornicului nemilostiv (Matei 18, 23‑35). La final, toți credincioșii prezenți la slujbă au fost binecuvântați de ierarhul locului.