Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Slujire arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi

Slujire arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 23 Septembrie 2025

În Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Galați. La slujbă au fost prezenţi numeroşi credincioşi din municipiu, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corul acestui lăcaş de cult. Credincioşii prezenţi s‑au putut închina şi la icoanele Sfinţilor Cuvioşi Mărturisitori Sofian de la Antim şi Iraclie din Basarabia, a căror canonizare locală a fost proclamată de curând. În cuvântul de învățătură, Înaltprea­sfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Marcu, care are ca temă urmarea lui Hristos prin lepădarea de sine, luarea crucii şi împlinirea voii lui Hristos în viaţa omului. Părintele Arhiepiscop Casian a arătat că sărbătoarea Sfintei Cruci, aşezată la începutul Anului bisericesc, ne deschide perspectiva înţelegerii şi lucrării Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa omului pentru dobândirea Împărăţiei cerurilor. Ierarhul Dunării de Jos a vorbit şi despre crucea grea a încercărilor şi suferinţelor dusă în această viaţă de Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim şi Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia, numindu‑i pe cei doi noi sfinţi ai Bisericii „apostoli ai eliberării de sine”.

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi  -   IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri