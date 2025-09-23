Slujire arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi

În Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Galați. La slujbă au fost prezenţi numeroşi credincioşi din municipiu, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corul acestui lăcaş de cult. Credincioşii prezenţi s‑au putut închina şi la icoanele Sfinţilor Cuvioşi Mărturisitori Sofian de la Antim şi Iraclie din Basarabia, a căror canonizare locală a fost proclamată de curând. În cuvântul de învățătură, Înaltprea­sfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Marcu, care are ca temă urmarea lui Hristos prin lepădarea de sine, luarea crucii şi împlinirea voii lui Hristos în viaţa omului. Părintele Arhiepiscop Casian a arătat că sărbătoarea Sfintei Cruci, aşezată la începutul Anului bisericesc, ne deschide perspectiva înţelegerii şi lucrării Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa omului pentru dobândirea Împărăţiei cerurilor. Ierarhul Dunării de Jos a vorbit şi despre crucea grea a încercărilor şi suferinţelor dusă în această viaţă de Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim şi Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia, numindu‑i pe cei doi noi sfinţi ai Bisericii „apostoli ai eliberării de sine”.