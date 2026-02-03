Slujire arhierească la Curtea de Argeș

Data: 03 Feb 2026

În ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie, la Paraclisul Arhiepiscopal din Curtea de Argeș, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, înconjurat de un un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre însemnătatea acestui praznic la 40 de zile de la mântuitoarea Naştere a Domnului Iisus Hristos, când Biserica Ortodoxă cinsteşte aducerea Dumnezeiescului Prunc la templul din Ierusalim de către Preasfânta Sa Maică şi de către Dreptul Iosif.

Paraclisul Arhiepiscopal din Curtea de Argeș, cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, a fost construit în perioada 1886‑1892, odată cu edificarea Palatului arhiepiscopal de la Curtea de Argeș, conform arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.