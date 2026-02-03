Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească la Curtea de Argeș

Data: 03 Feb 2026

În ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie, la Paraclisul Arhiepiscopal din Curtea de Argeș, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, înconjurat de un un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre însemnătatea acestui praznic la 40 de zile de la mântuitoarea Naştere a Domnului Iisus Hristos, când Biserica Ortodoxă cinsteşte aducerea Dumnezeiescului Prunc la templul din Ierusalim de către Preasfânta Sa Maică şi de către Dreptul Iosif.

Paraclisul Arhiepiscopal din Curtea de Argeș, cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, a fost construit în perioada 1886‑1892, odată cu edificarea Palatului arhiepiscopal de la Curtea de Argeș, conform arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

 

