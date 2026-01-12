Slujire arhierească la o biserică din orașul Slobozia

În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din municipiul Slobozia, județul Ialomița.

Alături de Preasfinția Sa s-a rugat un sobor numeros de preoți și diaconi din care au făcut parte părinții consilieri eparhiali, părintele Laurențiu Cioranu, protopop al Protoieriei Slobozia, precum și alți clerici. Răspunsurile la strană au fost oferite de Corul Fidelis al Catedralei Episcopale din Slobozia.

La momentul rânduit al slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu l-a hirotonit întru diacon pe teologul Gabriel Păun, pe seama Parohiei Găița din Protoieria Fetești, județul Ialomița, informează site-ul sfesc.ro.

În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a vorbit despre chemarea la pocăință, plecând de la cuvintele Domnului din Evanghelia duminicală: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor” (Matei 4, 17): „Este chemarea la o viață nouă, la o schimbare a minții și a inimii, la o întoarcere sinceră către Dumnezeu. Botezul Domnului este, așadar, nu doar arătarea Sfintei Treimi, ci și începutul mântuirii noastre, iar această duminică ne amintește că fiecare dintre noi este chemat să-și trăiască credința cu nădejdea mântuirii”.