Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Slujire arhierească la o biserică din orașul Slobozia

Slujire arhierească la o biserică din orașul Slobozia

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 12 Ianuarie 2026

În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din municipiul Slobozia, județul Ialomița.

Alături de Preasfinția Sa s-a rugat un sobor numeros de preoți și diaconi din care au făcut parte părinții consilieri eparhiali, părintele Laurențiu Cioranu, protopop al Protoieriei Slobozia, precum și alți clerici. Răspunsurile la strană au fost oferite de Corul Fidelis al Catedralei Episcopale din Slobozia.

La momentul rânduit al slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu l-a hirotonit întru diacon pe teologul Gabriel Păun, pe seama Parohiei Găița din Protoieria Fetești, județul Ialomița, informează site-ul sfesc.ro.

În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a vorbit despre chemarea la pocăință, plecând de la cuvintele Domnului din Evanghelia duminicală: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor” (Matei 4, 17):  „Este chemarea la o viață nouă, la o schimbare a minții și a inimii, la o întoarcere sinceră către Dumnezeu. Botezul Domnului este, așadar, nu doar arătarea Sfintei Treimi, ci și începutul mântuirii noastre, iar această duminică ne amintește că fiecare dintre noi este chemat să-și trăiască credința cu nădejdea mântuirii”. 

 

Citeşte mai multe despre:   PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Sfântul Cuvios Teodosie sărbătorit la Constanța Știri
    Sfântul Cuvios Teodosie sărbătorit la Constanța

    În Duminica după Botezul Domnului când este prăznuit și Sfântul Cuvios Teodosie, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și‑a sărbătorit ocrotitorul spiritual, săvârșind Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, în Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

    12 Ian, 2026
  • Duminica după Botezul Domnului la Giula Știri
    Duminica după Botezul Domnului la Giula

    În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, a săvârșit Sfânta Liturghie, în paraclisul episcopal din Giula, Ungaria. La slujbă au

    12 Ian, 2026
TOP 6 Știri