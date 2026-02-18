Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească la parohia românească din Doncaster

Știri
Un articol de: Eduard Murariu - 18 Feb 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a slujit în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, 15 febuarie, în Parohia ortodoxă română „Sfântul Apostol Simon Zilotul” și „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Doncaster, Marea Britanie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În omilia rostită la momentul cuvenit, ierarhul a evidențiat că textul evanghelic rânduit să fie citit în această duminică nu este o chemare la frică, ci un îndemn la responsabilitate. „În călătoria în care urmează să pornim, suntem chemați să descoperim și virtuțile cu care trebuie să ne întărim în perioada Postului: mila față de cei aflați în suferință, rugăciunea și înfrânarea de la darurile pe care ni le‑a dăruit Dumnezeu, ca să arătăm că Îl iubim mai mult pe Dăruitorul lor, să arătăm că mai mare este Dumnezeu, Cel care aduce tainicele mângâieri, decât toate darurile pe care ni le face în această lume”, a spus ierarhul.

La finalul slujbei, părintele paroh Lucian Filip a adresat mulțumiri, în numele comunității, chiriarhului pentru slujire și cuvântul de învățătură. La acest eveniment a participat și consulul general al României la Manchester, Nicoleta Loredana Teodorovici, care a apreciat rolul Bisericii Ortodoxe Române în viața românilor din diasporă și misiunea ei de a păstra identitatea de credință și neam.

 

