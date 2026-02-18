Slujire arhierească la parohia românească din Doncaster

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a slujit în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, 15 febuarie, în Parohia ortodoxă română „Sfântul Apostol Simon Zilotul” și „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Doncaster, Marea Britanie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În omilia rostită la momentul cuvenit, ierarhul a evidențiat că textul evanghelic rânduit să fie citit în această duminică nu este o chemare la frică, ci un îndemn la responsabilitate. „În călătoria în care urmează să pornim, suntem chemați să descoperim și virtuțile cu care trebuie să ne întărim în perioada Postului: mila față de cei aflați în suferință, rugăciunea și înfrânarea de la darurile pe care ni le‑a dăruit Dumnezeu, ca să arătăm că Îl iubim mai mult pe Dăruitorul lor, să arătăm că mai mare este Dumnezeu, Cel care aduce tainicele mângâieri, decât toate darurile pe care ni le face în această lume”, a spus ierarhul.

La finalul slujbei, părintele paroh Lucian Filip a adresat mulțumiri, în numele comunității, chiriarhului pentru slujire și cuvântul de învățătură. La acest eveniment a participat și consulul general al României la Manchester, Nicoleta Loredana Teodorovici, care a apreciat rolul Bisericii Ortodoxe Române în viața românilor din diasporă și misiunea ei de a păstra identitatea de credință și neam.