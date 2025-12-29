Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească la Parohia „Sfânta Anastasia" din Călărași

Slujire arhierească la Parohia „Sfânta Anastasia” din Călărași

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 29 Decembrie 2025

În ziua prăznuirii Sfântului Arhidiacon Ștefan, întâiul mucenic al Bisericii lui Hristos, sâmbătă, 27 decembrie, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, la Parohia „Sfânta Mare Muceniță Anastasia” din municipiul Călărași. La slujbă au participat numeroși credincioși din municipiu și din împrejurimi, precum și autorități locale și județene.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup restrâns al Corului „Mihail Vulpescu” al Protopopiatului Călărași, care a contribuit la atmosfera de rugăciune și solemnitate a slujbei, potrivit sfesc.ro.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a vorbit despre viața plină de har și mărturia jertfelnică a Sfântului Arhidiacon Ștefan, subliniind virtuțile care l‑au caracterizat: credința neclintită în Hristos, slujirea smerită a aproapelui și puterea de a ierta chiar și în ceasul suferinței.

La final, în semn de binecuvântare, Preasfinția Sa a oferit tuturor credincioșilor prezenți câte o Pastorală de Crăciun și o felicitare, transmițând urări de pace, bucurie și întărire duhovnicească în perioada sărbătorilor.

 

