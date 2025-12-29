Slujire arhierească la Parohia „Sfânta Anastasia” din Călărași

În ziua prăznuirii Sfântului Arhidiacon Ștefan, întâiul mucenic al Bisericii lui Hristos, sâmbătă, 27 decembrie, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, la Parohia „Sfânta Mare Muceniță Anastasia” din municipiul Călărași. La slujbă au participat numeroși credincioși din municipiu și din împrejurimi, precum și autorități locale și județene.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup restrâns al Corului „Mihail Vulpescu” al Protopopiatului Călărași, care a contribuit la atmosfera de rugăciune și solemnitate a slujbei, potrivit sfesc.ro.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a vorbit despre viața plină de har și mărturia jertfelnică a Sfântului Arhidiacon Ștefan, subliniind virtuțile care l‑au caracterizat: credința neclintită în Hristos, slujirea smerită a aproapelui și puterea de a ierta chiar și în ceasul suferinței.

La final, în semn de binecuvântare, Preasfinția Sa a oferit tuturor credincioșilor prezenți câte o Pastorală de Crăciun și o felicitare, transmițând urări de pace, bucurie și întărire duhovnicească în perioada sărbătorilor.