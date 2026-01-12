Slujire arhierească la un schit argeșean

Data: 12 Ianuarie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat duminică, 11 ianuarie, la schitul cu hramurile „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului” și „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” din satul Oești Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș. Cu această ocazie, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie în noua biserică, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Noul schit din satul Oești Pământeni a fost construit pe un teren aflat în proprietatea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului din anul 2002. În anul 2005, a început construcția unui arhondaric care a fost desăvârșit în perioada anilor 2016‑2018. Noua clădire a fost numită „Casa scriitorului”, având destinație de reședință chiriarhală, se arată pe arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.