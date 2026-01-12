Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească la un schit argeșean

Data: 12 Ianuarie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat duminică, 11 ianuarie, la schitul cu hramurile „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului” și „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” din satul Oești Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș. Cu această ocazie, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie în noua biserică, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Noul schit din satul Oești Pământeni a fost construit pe un teren aflat în proprietatea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului din anul 2002. În anul 2005, a început construcția unui arhondaric care a fost desăvârșit în perioada anilor 2016‑2018. Noua clădire a fost numită „Casa scriitorului”, având destinație de reședință chiriarhală, se arată pe arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

 

