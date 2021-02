Slujire la Catedrala Episcopală din Oradea

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Oradea, duminică, 7 februarie.

Credincioşii care au participat la Sfânta Liturghie în catedrala orădeană au ascultat cuvântul de învăţătură rostit de ierarh despre Pilda talanţilor: „Chiar dacă Fiul lui Dumnezeu folosește chipul simbolic al talanților, al valorii banilor, nu este vorba, literal, despre avuție, nu la bani se referă, nu bani ne dăruiește Dumnezeu. (...) Nu arginți ne oferă Dumnezeu, ci harurile neprețuite pe care le pune în noi”.

Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși la o percepere spirituală a acestui fragment, căci „Dumnezeu ne descoperă nouă, celor de astăzi, că El este Dăruitorul și oferă fiecăruia după cât poate să ducă. Așa încât, este bine să reținem că toți primim daruri de la Dumnezeu și nu este frumos și nu se cuvine să ne gelozim și să ne invidiem, socotind că fratele meu sau sora mea are mai multe daruri decât am eu. Fiecare cu sinceritate și smerenie trebuie să își dea seama ce daruri are de la Dumnezeu, dar, bineîn­țe­les, să-și recunoască și defectele, scăderile, împuținările, greșelile și păcatele”. În cadrul slujbei, Prea­sfin­țitul Părinte Sofronie l-a hiroto­nit preot pe diaconul Paul Marius Mititean, oferindu-i deopotrivă și hirotesia întru duhovnic, fiindu-i încredin­țată spre păstorire comunitatea creștinilor ortodocși din satul Borozel, Protopopiatul Oradea.