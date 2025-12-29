Slujiri de Crăciun ale ierarhului Hușilor

Data: 29 Decembrie 2025

Joi, 25 decembrie 2025, în prima zi de Crăciun, Preasfinţitul Părinte Episcop Ignatie a oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur la Catedrala Episcopală din Huşi cu prilejul praznicului Naşterii Mântuitorului Hristos.

Preasfinţia Sa a fost înconjurat de soborul slujitorilor sfântului lăcaş, din care a făcut parte și părintele secretar eparhial Alexandru Bahnar.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Tabor” a catedralei, dirijată de Elisabeta Irimiea.

După citirea textului evanghelic, credincioşii au ascultat cuvântul pastoral al Părintelui Episcop Ignatie, intitulat „Irod este printre noi - calomnia ca minciună perfectă”.

Catedrala Episcopală, înveșmântată în haină de sărbătoare, i‑a primit pe numeroșii credincioși care au ales să petreacă prima zi de Crăciun în rugăciune, împărtășindu‑se, la momentul rânduit din cadrul slujbei, cu Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului.

Momentele de rugăciune și comuniune s‑au încheiat în glas de colinde, ierarhul Huşilor colindându‑i pe toţi cei de faţă, iar toți copiii prezenţi au primit daruri.

În a doua zi de Crăciun, vineri, 26 decembrie 2025, Preasfințitul Părinte Ignatie a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Vaslui.

Din soborul slujitorilor au făcut parte și părintele consilier eparhial Cosmin Gubernat, și părintele Iulian Dumitru Ștefan, protopopul de Huși, alături de părintele protopop Adrian Chirvasă și părintele Silviu Lupu, slujitorii sfântului lăcaș.

În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul Hușilor vorbit despre modul cum Preasfânta Fecioară Maria a metabolizat în ființa ei Cuvântul lui Dumnezeu.

În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul rânduit, numeroși credincioși s‑au împărtășit cu Sfintele Taine, iar cei prezenți au ascultat un scurt recital de colinde interpretate de un grup de copii din parohie.

La rândul său, ierarhul Hușilor i‑a colindat pe cei de față și a mulțumit colindătorilor, precum și tuturor credincioșilor prezenți.

Sâmbătă, 27 decembrie 2025, în a treia zi de Crăciun, când Biserica face pomenirea Sfântului Mucenic și Arhidiacon Ștefan, Părintele Episcop Ignatie a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfântul Grigorie Palama” din municipiul Bârlad.

Din soborul slujitorilor au făcut parte și părintele consilier eparhial Ciprian Aurelian Tacu, parohul catedralei, și părintele protopop Andrei Mereuță, alături de preoți din eparhie.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” al Catedralei Episcopale din Huși.