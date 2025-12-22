„Sufletul nostru să devină peștera care Îl primește pe Domnul Hristos”

Obștea Mănăstirii Cetățuia din municipiul Iași s‑a rugat duminică, 21 decembrie, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. În cuvântul său adresat monahilor și pelerinilor, ierarhul i‑a îndemnat să‑și asume și să preguste din Împărăția cerurilor prin participarea la Sfânta Liturghie.

Împreună cu Mitropolitul Moldovei și Bucovinei au mai slujit părinții mănăstirii, aflați sub ascultarea părintelui arhimandrit Arsenie Hanganu, starețul așezământului monahal și exarh de Iași.

În predica sa, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan le‑a vorbit despre predania Sfinților Părinți, care ne arată că în sufletul fiecărui creștin trebuie să se împlinească taina Întrupării Domnului Hristos: „Apropiindu‑ne de praznicul Nașterii Domnului, ne întrebăm cum ne regăsim în lăuntrul acestei sărbători. Suntem precum păstorii care L‑au primit în staulul lor pe Domnul Hristos? Sau precum cei care au alungat‑o pe Maica Domnului, gata să nască, nefiind loc pentru dânsa în vreo casă, adică în nici o inimă? Vom fi precum magii, care aleargă să așeze la picioarele Dumnezeiescului Prunc aurul minții noastre, tămâia inimii sau smirna sufletului nostru? Sau vom căuta, asemenea lui Irod, să‑L alungăm din viața noastră?

Ne vom regăsi în anul care vine în «Cetatea cea cu temelii puternice» (n.r. - Împărăția cerurilor), al cărei «meșter și lucrător este Dumnezeu» (Epistola către Evrei 11, 10)? Sau în cetatea cea păgânească a Babilonului, adică a păcatelor de tot felul, a dependențelor numeroase, a căilor greșite? Va fi anul viitor un an în care «Hristos ia chip în noi», precum ne rugăm la slujba Botezului, sau păcatul va prinde și mai multă rădăcină în ființa noastră? Pregătindu‑ne pentru marea taină a Nașterii Domnului Hristos, să‑L rugăm pe El ca, prin rugăciunile Preacuratei Sale Maici și ale tuturor sfinților, într‑o modalitate pe care Dumnezeu o știe, să se împlinească și în noi, așa cum spun Sfinții Părinți, taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu. Sufletul nostru să devină peștera care Îl primește pe Domnul Hristos. Viața noastră să fie cât mai mult altoită pe porunca Domnului Hristos, Care ne spune: «Fără de Mine nu puteți face nimic»”.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele stareț le‑a mulțumit clericilor și ieșenilor care s‑au alăturat în rugăciune, vorbind în același timp despre semnificația perioadei de sărbătoare în care ne aflăm: „Biserica ne pune înainte Evanghelia din duminica aceasta, care ne vestește că suntem parte a unui popor - un popor în care ne‑am născut, pe care trebuie să‑l respectăm, să‑l iubim și să‑i ducem mai departe tradițiile. Suntem parte a unui popor în care am devenit, prin Botez, fii ai lui Dumnezeu, un popor căruia i se transmite, din generație în generație, prin sfinții lui Dumnezeu, credința creștin‑ortodoxă și trăirea duhovnicească pe care trebuie să o avem în relația cu Dumnezeu. În aceste momente de aleasă sărbătoare, suntem chemați să trăim și să ne împărtășim de harul lui Dumnezeu și să avem responsabilitatea de a transmite generațiilor viitoare credința creștin‑ortodoxă, trăirea duhovnicească și bucuria de a sluji lui Dumnezeu în viața noastră pământească”.