„Symbol - 35 de ani” la Sala Radio din București

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 08 Octombrie 2025

În această toamnă, Corul de Copii și Tineret „Symbol ‑ Jean Lupu” al Patriarhiei Române, condus de conf. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian, sărbătorește 35 de ani de activitate neîntreruptă, dedicată promovării artei și spiritualității românești.

Cu acest prilej, corul va susține un concert extraordinar duminică, 12 octombrie 2025, ora 18:00, la Sala Radio din București (str. General Berthelot nr. 60‑64), reunind pe scenă instrumentiști de renume, precum: Adrian Belu la vioară, Robert Adam la contrabas, Gheorghe Pandelescu la acordeon și Marius Dincă la violă. Printre invitații serii se numără arhidiaconul Jean Lupu, fondatorul corului, soprana Ana Ceborari și pianista Cristina Chiosea.Evenimentul „Symbol ‑ 35 de ani” își propune să aducă împreună generații de interpreți și iubitori ai muzicii corale, marcând o tradiție de excelență artistică și educație muzicală pentru copii și tineri.

Programul include lucrări de compozitori români consacrați, printre care George Enescu și Nicolae Lungu, precum și Gheorghe Danga, Ștefan Andronic și Constantin Drăgușin.

Corul de Copii și Tineret „Symbol ‑ Jean Lupu” a fost înființat la 18 septembrie 1990 de părintele profesor arhid. Jean Lupu și, în prezent, este condus de conf. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian. De‑a lungul timpului, corul a reprezentat România la numeroase festivaluri și concursuri internaționale, fiind primul cor de copii care a susținut un concert de colinde la Ateneul Român (16 decembrie 1990) și singurul care a oferit integral răspunsurile la Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală. Nominalizat de două ori la „Premiile Industriei Muzicale Românești” (2001 și 2002), ansamblul a fost primul cor de copii înființat ca asociație după 1989 și continuă să funcționeze și în prezent, imprimând în Kardex, la Radiodifuziunea Română, peste 100 de lucrări corale.

 

