Tabăra „Credință, rugăciune și comuniune” în Protopopiatul Lăpuş

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat marți, 14 iulie, în mijlocul celor peste 200 de copii și tineri reuniți în Tabăra de vară „Credință, rugăciune și comuniune”, ediția a 5-a, care s-a desfășurat la Bloaja, Protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș. Ierarhul a rostit o rugăciune împreună cu tinerii, apoi le-a adresat un cuvânt de binecuvântare, vorbindu-le despre credință, frumusețe și bucuria Ortodoxiei, iar la final, le-a oferit cărți de rugăciune.

Tabăra este organizată de preoții din parohiile Trestia, Ciocotiș, Fânațe, Cernești, Brebeni și Măgureni în colaborare cu Primăria Comunei Cernești și şcolile din comună. Activitățile au fost organizate de membrii Asociaţiei Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români Baia Mare, prin intermediul noului proiect Caravana Tinerilor Creștini Ortodocși, sub îndrumarea teologului Paul Coza, președintele asociației. Pe parcursul celor două zile, 13-14 iulie, copiii și tinerii s-au bucurat jocuri recreative și de societate, drumeții și multe alte surprize.