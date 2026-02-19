Taina Sfântului Maslu la căminele de bătrâni din Moinești

Miercuri, 18 februarie, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit Taina Sfântului Maslu la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice, administrat de Primăria Municipiului Moinești, și la căminul de bătrâni din localitate. La săvârșirea Tainei Sfântului Maslu a participat părintele protopop Costel Mareș, alături de câțiva preoți pensionari din Protopopiatul Moinești. De asemenea, lângă beneficiarii centrului au fost prezenți cei din personalul de îngrijire și primarul Valentin Vieru.

După momentul de rugăciune și ungere cu ulei sfințit, Preasfințitul Părinte Teofil a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură: „Ne aflăm la Moinești pentru a aduce o mică alinare și o binecuvântare celor care aici poartă canonul sau povara bătrâneților și a neputințelor, dar fac parte din familia noastră creștină. Anul acesta este închinat de Biserica Ortodoxă Română familiei creștine, iar din familia creștină fac parte copiii, părinții și bunicii. De aceea, pentru toți, Biserica se îngrijește și întinde o mână fiecăruia după trebuințele sale. Aducem un gând de recunoștință tuturor celor care lucrează aici și ne rugăm ca Dumnezeu să‑i ocrotească”.

Părintele protopop, alături de preoții moineșteni, organizează periodic astfel de manifestări religioase, pentru a aduce mângâiere sufletească celor aflați în suferință sau singurătate.