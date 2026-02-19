Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Taina Sfântului Maslu la căminele de bătrâni din Moinești

Știri
Un articol de: Pr. Andrei Alixandrescu - 19 Feb 2026

Miercuri, 18 februarie, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit Taina Sfântului Maslu la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice, administrat de Primăria Municipiului Moinești, și la căminul de bătrâni din localitate. La săvârșirea Tainei Sfântului Maslu a participat părintele protopop Costel Mareș, alături de câțiva preoți pensionari din Protopopiatul Moinești. De asemenea, lângă beneficiarii centrului au fost prezenți cei din personalul de îngrijire și primarul Valentin Vieru.

După momentul de rugăciune și ungere cu ulei sfințit, Preasfințitul Părinte Teofil a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură: „Ne aflăm la Moinești pentru a aduce o mică alinare și o binecuvântare celor care aici poartă canonul sau povara bătrâneților și a neputințelor, dar fac parte din familia noastră creștină. Anul acesta este închinat de Biserica Ortodoxă Română familiei creștine, iar din familia creștină fac parte copiii, părinții și bunicii. De aceea, pentru toți, Biserica se îngrijește și întinde o mână fiecăruia după trebuințele sale. Aducem un gând de recunoștință tuturor celor care lucrează aici și ne rugăm ca Dumnezeu să‑i ocrotească”.

Părintele protopop, alături de preoții moineșteni, organizează periodic astfel de manifestări religioase, pentru a aduce mângâiere sufletească celor aflați în suferință sau singurătate.

 

