Târnosirea bisericii parohiei din Criciova, județul Timiș

Data: 03 Noiembrie 2025

Parohia din Criciova, județul Timiș, a primit vizita Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a săvârșit duminică, 2 noiembrie, slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, conform mitropolia‑banatului.ro.

Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat la orele dimineții de un sobor de preoți, din care au făcut parte părintele consilier eparhial Timotei Anișorac; părintele inspector eparhial Cristian Păiș; părintele protoiereu Ionuț Viorel Furdean, fiu al satului Criciova; părintele Petru Rosoca, protopopul Protopopiatului ucrainean ortodox de Lugoj; preotul paroh Claudiu Vasile Subescu și preoții parohiilor învecinate.

La slujba de târnosire și la Sfânta Liturghie au participat primarul comunei Criciova, Cristian Cătană, alături de mulți credincioși și fii ai satului, veniți să participe la acest moment atât de important din viața parohiei.

Au fost binecuvântate lucrările săvârșite la lăcașul de cult: refacerea exterioară a tencuielii, lucrări de hidroizolație, înlocuirea turlei și a acoperișului, înlocuirea tâmplăriei de lemn din interior, recondiționarea parțială a picturii, precum și alte lucrări.

Foarte mulți credincioși s‑au împărtășit în cadrul Sfintei Liturghii, biserica fiind neîncăpătoare pentru credincioșii veniți să primească binecuvântare și să se bucure, prin prezență și rugăciune, de acest frumos moment istoric din viața parohiei.

Îndemnul chiriarhului este acela de a trăi timpul acestei vieți cu gândul la cele două realități, raiul și iadul, încercând să facem tot posibilul ca să moștenim veșnicia în care a ajuns săracul Lazăr.

Pentru realizările deosebite la parohie, Înaltpreasfinția Sa l‑a hirotesit întru iconom pe părintele paroh Claudiu Vasile Subescu, care, anul acesta, împlinește 10 ani de la instalarea în parohie.

Părintele protopop Ionuț Viorel Furdean, ca fiu al satului Criciova, a pus în lumină câteva date referitoare la satul Criciova, amintind că prima atestare documentară a satului o avem din anul 1444. Pe dealul numit Cucă a existat o biserică de lemn, care a fost arsă împreună cu satul întreg în anul 1739, de către generalul Lentulus, care a procedat la fel cu multe sate din jur. În anul 1760, pe locul actual al bisericii, se ridică o altă biserică, tot din lemn, care va rezista până în anul 1885, când preotul paroh Gheorghe Gașpar, după planurile arhitectului Goerner din Lugoj, pornește zidirea noii biserici care există acum. Pictura a fost executată între anii 1923‑1929 de către pictorul italian Bartolomeu Delliomini din Caransebeș. Sfințirea bisericii a avut loc în data de 22 iunie 1936 si a fost oficiată de către episcopul Caransebeșului, Vasile Lazarescu.

Credincioșii implicați în aceste lucrări de înfrumusețare și consolidare a lăcașului de cult au primit diplome de mulțumire și recunoștință.

La final, preotul paroh a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan pentru binecuvântare și pentru distincția acordată, membrilor Consiliului parohial, Comitetului parohial, cât și corului parohial, care are o istorie aparte, domnului primar și tuturor credincioșilor prezenți pentru împreuna lucrare săvârșită.

Parohia Criciova este o comunitate parohială care numără 110 familii, având 350 de credincioși, grupați în jurul bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”.