Teză de doctorat despre înțelesul duhovnicesc al Sfintei Euharistii

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc joi, 9 octombrie, susținerea publică a tezei de doctorat „Înțelesul duhovnicesc al Sfintei Euharistii în Ortodoxie și denaturarea sa la alte confesiuni creștine și mișcări religioase”. Cercetarea a fost realizată, sub îndrumarea pr. prof. univ. dr. David Pestroiu, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, de părintele Alexandru Palcău, paroh al Parohiei Uniunea Voluntarilor din orașul Voluntari, Protoieria Ilfov Nord.

Din comisia prezidată de conf. univ. dr. Adrian Lemeni, directorul Școlii Doctorale a Facultății „Justinian Patriarhul”, au făcut parte pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu; pr. prof. univ. dr. Radu Petre Mureșan, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; pr. lect. univ. dr. Aurel Mihai, cadru didactic la aceeași facultate.

În cadrul susținerii publice, găzduită de Sala „Academician Alexandru Elian” a Facultății de Teologie bucureștene, candidatul a analizat importanța Sfintei Euharistii ca izvor de viață duhovnicească și comuniune cu Hristos, evidențiind rolul său central în viața Bisericii și în mântuirea credincioșilor. „Sfânta Euharistie, dar mai ales recunoașterea acesteia ca fiind însăși prezența lui Hristos, reprezintă axul central al Liturghiei Ortodoxe, având în vedere că Sfânta Liturghie reprezintă o expresie constantă a prezenței lui Hristos printre oameni. Astfel se permite ca fiecare om să trăiască prin El și El să trăiască în om, făcându‑Se prezent printre oameni, luminând mintea întunecată de păcat și îndreptând pașii spre mântuire, oferindu‑Se ca mijloc de sfințire prin propriul Său Trup și propriul Său Sânge” , a spus părintele doctorand.

De asemenea, pr. prof. univ. dr. David Pestroiu, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a subliniat importanța acestei teme. „Teza de față abordează un subiect de actualitate misionară, referindu‑se la sensul duhovnicesc al Euharistiei, dar și la denaturările ei întâlnite în cadrul altor grupări religioase. A vorbi despre sensul duhovnicesc al Sfintei Euharistii reprezintă esența teologiei misionare, care pune în legătură dialogul disciplinar, dogmatic și liturgic, deoarece sesizează importanța parcurgerii unui demers evolutiv al persoanei către eshaton, transfigurarea făpturii ca fiind cer nou și pământ nou în Împărăția lui Dumnezeu. Pregustarea acesteia se arată în Sfântul Potir, unde ne întâlnim cu Hristos Domnul, Cel răstignit și înviat, împărtășindu‑ne cu Trupul Său plin de slavă, transfigurând astfel firea umană în perspectiva dobândirii Împărăției celei veșnice”.

La final, părintele Alexandru Palcău a primit titlul de doctor în teologie cu calificativul foarte bine.