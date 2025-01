Tradiționala procesiune închinată Sfântului Antonie cel Mare, în Capitală

La Biserica Domnească „Sfântul Anton”-Curtea Veche, Paraclis Patriarhal din centrul Capitalei, a avut loc joi seară, 16 ianuarie 2025, tradiționala procesiune până la troița amplasată pe locul fostei biserici închinate Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, care a ars în incendiul din 1847.

Clericii au purtat icoana făcătoare de minuni a Sfântului Antonie și racla care adăpostește un fragment din sfintele sale moaște până în Piața „Sfântul Anton” din Centrul Vechi, loc ce amintește, printr-o frumoasă troiță și perimetrul amenajat cu ziduri joase, de lăcașul de rugăciune care a ars în cel mai mare incendiu din istoria orașului București.

Aici a fost săvârșit Acatistul Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, iar la final părintele paroh Gheorghe Zaharia le-a explicat celor prezenți semnificația istorică și duhovnicească a procesiunii organizate anual în acest loc: „Cu ajutorul lui Dumnezeu am revenit în acest loc, devenind deja o tradiție. Este al 11-lea an în care venim aici cu icoana făcătoare de minuni și cu racla care adăpostește moaștele sfântului ocrotitor, pentru că între locul acesta și biserica noastră este o legătură foarte strânsă. Cu aproape 300 de ani în urmă, la 1735, aici se ridica o biserică în incinta unei instituții. Se pare că ar fi fost un depozit de pulberărie, iar mai târziu închisoare. Biserica a rezistat timp de 112 ani, până în anul 1847, când a fost «Marele incendiu» din București, în care au ars 12 biserici și mai bine de jumătate din oraș, printre care și biserica aceasta. Acum nu au mai rămas decât contururile bisericii, iar sub cărămida pusă de puțin timp sunt fundațiile ei. Odată cu incendiul cel mare au început să se salveze obiectele și bunurile lăcașului. Atunci a avut loc și o minune, pentru că a fost scoasă intactă o icoană, care a fost dusă la Biserica «Sfântul Gheorghe»-Vechi și apoi definitiv în biserica noastră, fiind vorba de icoana Sfântului Cuvios Antonie cel Mare. De aceea, considerăm ca măcar o dată pe an, în ziua de sărbătorire a sfântului, să venim aici și să-i mulțumim pentru darul primirii icoanei făcătoare de minuni în biserica noastră”.

Cinstitele odoare au fost așezate apoi în incinta lăcașului de rugăciune spre închinarea credincioșilor și a pelerinilor, care vin cu credință să aducă prinos de cinstire sfântului grabnic ajutător în încercările vieții.

În continuare, un sobor de slujitori condus de părintele Clement Haralam a săvârșit slujba Vecerniei cu Litia.

Vineri, în ziua hramului, de la ora 7:30 vor fi săvârșite slujba Utreniei și Acatistul Sfântului Antonie cel Mare, iar de la ora 9:30 Sfânta Liturghie.

Biserica Domnească „Sfântul Anton” este situată pe strada Franceză nr. 33.