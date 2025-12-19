TRINITAS FILM, prima platformă de streaming cu profil creștin‑ortodox

Data: 19 Decembrie 2025

Televiziunea TRINITAS TV a Patriarhiei Române anunță lansarea oficială a platformei TRINITAS FILM, un serviciu digital de streaming dedicat filmelor documentare și producțiilor audiovizuale cu profil creștin‑ortodox. Platforma este disponibilă prin intermediul website‑ului trinitas.film, precum și prin aplicații dedicate pentru dispozitive mobile cu sisteme de operare Android și iOS și pentru televizoare inteligente.

Lansarea TRINITAS FILM marchează un pas important în strategia de dezvoltare digitală a Televiziunii TRINITAS TV, consolidând prezența acesteia în mediul online și oferind publicului creștin o alternativă relevantă și coerentă în peisajul platformelor de streaming. TRINITAS FILM își propune să devină astfel un reper în domeniul filmului documentar religios și al producțiilor audiovizuale de inspirație creștină, contribuind la promovarea culturii, credinței și identității creștin‑ortodoxe în spațiul digital. Această inițiativă răspunde transformărilor majore din domeniul audiovizual și noilor obiceiuri de consum media, oferind publicului acces la conținut de calitate, într‑un format modern, flexibil și accesibil oricând și oriunde.

Platforma este organizată momentan în jurul a două cataloage principale: TRINITAS FILM - catalogul de conținut la cerere (VoD) și TRINITAS LIVE - catalogul de transmisiuni în direct. În catalogul TRINITAS FILM, utilizatorii pot descoperi peste 150 de filme documentare religioase, culturale, sociale și istorice, organizate pe categorii tematice. În perspectivă, platforma va include și filme artistice cu tematică spirituală și morală, serii de scurtmetraje, podcasturi video și producții muzicale religioase. Catalogul TRINITAS LIVE oferă acces permanent la fluxul live al Televiziunii TRINITAS TV, incluzând programul curent al postului, slujbele oficiate zilnic la Catedrala Patriarhală istorică și, în perspectivă, la Catedrala Națională, precum și alte evenimente religioase și culturale transmise în direct. Grila de programe este integrată în platformă, oferind informații despre emisiunile curente și viitoare.

TRINITAS FILM oferă utilizatorilor funcționalități moderne de streaming: cont personal, profiluri multiple, reluarea vizionării, liste de favorite, recomandări editoriale, redare pe mai multe dispozitive și notificări personalizate. Platforma permite inclusiv redarea conținutului cu ecranul închis, o funcție utilă pentru utilizarea pe dispozitive mobile.

Modelul de acces este unul mixt: o parte din conținut este accesibilă gratuit, iar accesul complet se realizează pe bază de abonament, la un cost de 2 euro pe lună, cu posibilitatea alegerii unor abonamente pe 6 sau 12 luni la prețuri reduse. Abonamentul oferă acces integral la catalogul de filme documentare, vizionare fără publicitate și utilizarea tuturor funcționalităților platformei. Fondurile obținute din vânzarea abonamentelor vor constitui un sprijin din partea utilizatorilor pentru susținerea producției de noi filme documentare și producții cu conținut religios, precum și pentru întreținerea și dezvoltarea durabilă a platformei.

Platforma este destinată publicului din România, dar este accesibilă și internațional, adresându‑se comunităților românești din diasporă și tuturor celor interesați de spiritualitatea creștin‑ortodoxă.

Lansarea platformei TRINITAS FILM are loc în contextul Centenarului Patriarhiei Române, subliniind continuitatea dintre misiunea tradițională a Bisericii și prezența sa în mediul digital contemporan. Potrivit documentării realizate până în prezent, TRINITAS FILM este singura platformă de streaming (VoD) cu profil creștin‑ortodox, atât în România, cât și la nivel internațional.

Informații suplimentare: Web: https://www.trinitas.film; E‑mail: contact@trinitas.film; Google Play; App Store.