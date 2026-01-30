Troița de arhierei, sărbătorită la Catedrala Mitropolitană din Iași

Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur a fost cinstită vineri, 30 ianuarie, la Catedrala Mitropolitană din Iași. Ziua este dedicată învățământului teologic, prilej cu care la Sfânta Liturghie au fost prezenți numeroși profesori și studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae”. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, împreună cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Numeroși profesori și studenți de la diferite specializări ale Facultății de Teologie s‑au rugat vineri dimineață la slujba închinată „Troiței de arhierei”, săvârșită la Catedrala Mitropoltană. Ca în fiecare an, răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Sfântul Iosif Naniescu”, dirijat de lect. dr. pr. Ionuț Gabriel Năstasă.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Ignatie a evidențiat faptul că Sfinții Trei Ierarhi ne cheamă la o identificare vie cu Hristos, subliniind importanța tăcerii lăuntrice ca spațiu al întâlnirii cu Dumnezeu: „Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur sunt cei care ne învață pe fiecare dintre noi să căutăm să ne identificăm cât mai mult cu Hristos, să gândim ca Hristos, să simțim ca Hristos și acestea să fie temelia mărturisirii acurateței credinței noastre ortodoxe, legătura vie cu Hristos. Nu putem să avem această legătură vie cu Hristos dacă nu ne vom face și niște spații de tăcere, cum tânjim după spațiile de libertate în relațiile cu cei din jurul nostru. Așa ar trebui să tânjim și după spațiile acestea de tăcere, ca formă de adâncire în cele duhovnicești. Și, desigur, dacă vom trece prin această legătură vie cu Hristos, ne găsim și momentele noastre de tăcere, ne vom bucura deplin de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, care de la un capăt la altul nu este altceva decât tăcerea lui Dumnezeu pe care El ne‑o împărtășește, prin cuvintele Sale, în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Învrednicește‑ne, Doamne, să trăim, să te simțim în chip viu în viața noastră, să descoperim când Tu te adâncești în noi, că tăcerea este ceva de care n‑ar trebui să ne desprindem niciodată și să tânjim permanent, să avem un dor nesfârșit după a ne împărtăși cu Trupul și Sângele Tău”.

După Vohodul Mare, diaconul Viorel Drăgan, director pentru învățământul preuniversitar în cadrul Sectorului învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, a fost hirotonit întru preot de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, pe seama bisericii Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași.

Potrivit tradiției, ca de sărbătoarea celor trei mari arhierei, un student al Facultății de Teologie să rostească un cuvânt de învățătură, anul acesta studentul Mihai Amaziliței le‑a vorbit colegilor săi și credincioșilor prezenți despre virtuțile ierarhilor prăznuiți astăzi.

În semn de prețuire pentru activitatea academică desfășurată, părintele lect. Petru Cernat a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor, primind de la Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul semnele distinctive.

După otpust, Părintele Episcop‑vicar a mulțumit Preasfințitului Părinte Ignatie pentru slujire și le‑a vorbit ieșenilor despre biruința pe care și credincioșii trebuie să o aibă, avându‑i ca reper pe sfinții cinstiți astăzi: „Slujba de astăzi este o mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru cei trei mari ierarhi care ne‑au lăsat o moștenire, adevărul credinței, pe de o parte, pilda vieții lor, pe de altă parte, viață de credință, viață de biruință, pentru că în ei s‑a împlinit cuvântul pe care Domnului: «Îndrăzniți, Eu am biruit lumea». Au biruit minciuna lumii, întunericul lumii, înstrăinarea lumii de Dumnezeu. Sărbătoarea de astăzi îi prăznuiește pe cei ce sunt ocrotitorii facultăților teologice, seminariilor teologice, pentru că s‑au făcut pildă celor ce vor să‑L cunoască pe Dumnezeu, studiind și aplicându‑se asupra cuvintelor inspirate de Dumnezeu, în teologia Sfinților Părinți. Părinții profesori au fost împreună cu noi, iar această sărbătoare, care este deopotrivă a profesorilor și a studenților, este și pentru noi o sărbătoare a unirii celor ce slujim lui Dumnezeu, deopotrivă ierarhi, preoți, studenți și credincioși”.

Totodată, părintele decan Cezar Hârlăoanu le‑a mulțumit celor de față pentru împreuna‑rugăciune, afirmând totodată responsabilitatea pe care o au studenții teologi în societate.