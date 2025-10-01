Un nou album de muzică religioasă, lansat la Schitul Vovidenia al Mănăstirii Neamț

Data: 01 Octombrie 2025

Ziua Internațională a Muzicii, sărbătorită anual pe 1 octombrie, a fost marcată anticipat la Schitul Vovidenia al Mănăstirii Neamț, duminică, 28 septembrie, după Sfânta Liturghie, prin lansarea celui mai recent album al Coralei „Vovidenia”.

Noul album este intitulat Miride și merinde și conține o succesiune de cântări bisericești, precedate de câte un recitativ care anticipează și explicitează conținutul piesei corale următoare. Și în acest proiect muzical coriștii au fost coordonați de părintele arhid. dr. Ciprian Rusu, slujitor la Catedrala Mitropolitană din Iași. Printre autorii recitativelor din album se numără voci consacrate ale lumii muzicale românești: Paula Seling, Vlad Miriță, Iordache Basalic.

Albumul conține și câteva cântări compuse sau aranjate pentru cor mixt de către Alexandru Semeniuc, cu un palmares impresionant la cei 27 de ani ai săi.

Albumul muzical cuprinde și trei cântări corale de factură laică. Prima dintre acestea este o compoziție ce aparține tot lui Alexandru Semeniuc, pe versurile poeziei eminesciene „Răsai asupra mea”. Ultimele două - „La moartea lui Ștefan Vodă”, cu un emoționant solo interpretat de arhid. Florin Guzgă, director artistic al Operei Naționale din Iași, și arhicunoscuta „Doină” a lui Mihai Eminescu - au fost alcătuite de renumitul compozitor basarabean, prof. univ. dr. Tudor Chiriac.

Părintele Lucian Filip, inspector în cadrul Sectorului educațional al Arhiepiscopiei Iașilor, care a prezentat evenimentul, a amintit de importanța muzicii bisericești, dar și de specificul noului album al Coralei „Vovidenia”.

La final, arhim. Mihail Daniliuc, egumenul schitului și președintele Asociației Culturale „Vovidenia‑Neamț”, gazda evenimentului, a precizat: „Dintotdeauna muzica a fascinat, fiindcă omul, în structura lui primordială, este o ființă muzicală. Având toată prețuirea pentru creații muzicale de o rară sensibilitate și frumusețe, totuși nu cred că poate exista o muzică mai înălțătoare decât cea care Îl preamărește pe Dumnezeu. De aceea îi felicit din suflet pe membrii Coralei «Vovidenia» și pe dirijorul lor că au ales să marcheze «majoratul» acestui cor de suflet al schitului nemțean prin înregistrarea unui nou album, Miride și merinde. Minunatele cântări «dăltuite» pe acest CD sunt neclintita dovadă că muzica bisericească îl poartă pe om dincolo de sensurile limitate ale acestei lumi, făcându‑l să guste din tainele Împărăției cerurilor”.