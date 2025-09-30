Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Veșmânt de har pentru biserica din Unțești, Vaslui

Galerie foto (2)
Data: 30 Septembrie 2025

Duminică, 28 septembrie 2025, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat slujba de sfințire a bisericii noi a Parohiei Unțești, Protopopiatul Bârlad. Cu acest prilej, sfântul lăcaș a primit ca hramuri „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou”.

Din soborul slujitorilor au făcut parte și părintele consilier eparhial Ciprian Aurelian Tacu, părintele protopop Andrei Mereuță și părintele paroh Ionel Genete.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, coordonați de arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în aer liber, la un Altar amenajat în apropierea bisericii nou-sfințite.

În omilia rostită după citirea fragmentului evanghelic, Părintele Episcop Ignatie a vorbit despre schimbarea produsă în sufletul Apostolului Petru în momentul în care a realizat că Cel care a urcat în barca sa este Dumnezeu.

De asemenea, a arătat că starea de nevrednicie pe care o simțim când ne apropiem de Dumnezeu nu este demoralizatoare, ci devine impuls pentru propria schimbare.

După Sfânta Liturghie, în semn de apreciere a activității pastoral-edilitare de până în prezent, Părintele Episcop Ignatie l‑a hirotesit întru iconom stavrofor pe părintele paroh Ionel Genete și a oferit distincții de vrednicie celor care au sprijinit ridicarea sfântului lăcaș din Unțești.

 

