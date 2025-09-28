Veșmânt de har pentru biserica unei parohii prahovene

În Duminica a 18-a după Rusalii, 28 septembrie, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” a Parohiei Inotești din Protoieria Urlați, județul Prahova. În continuare, ierarhul a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în lăcașul de închinare, înconjurat de un sobor numeros de preoți și diaconi.

Programul liturgic al evenimentului a debutat în ajun, cu slujba Privegherii, iar în dimineața zilei de duminică Preasfinția Sa a târnosit Sfânta Masă a Altarului, după ce a înconjurat biserica împreună cu părinții slujitori și a sfințit-o prin ungere cu Sfântul și Marele Mir și prin stropire cu agheasmă. Cu acest prilej, sfântul lăcaș a primit cel de-al doilea hram, închinat Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

În cuvântul de învățătură rostit la momentul îndătinat, Preasfinția Sa a tâlcuit sensurile duhovnicești ale Evangheliei pescuirii minunate, relatată de Sfântul Evanghelist Luca (5, 1-11), și a vorbit despre a doua întâlnire a Mântuitorului cu ucenicii Săi, pe malul Mării Galileei, după Învierea din morți: „La puțin timp după această minune, după ce Mântuitorul a propovăduit Evanghelia, după ce a mers la Ierusalim, unde a fost batjocorit de mai-marii poporului, de cărturari și de farisei, după ce a înviat din morți, Domnul S-a arătat din nou ucenicilor Săi pe malul lacului Ghenizaret. Trecuseră, probabil, trei ani de la rodul bogat al pescuirii până la această arătare a Sa. Ni se spune că, atunci, Mântuitorul le-a cerut ucenicilor să-I dea ceva de mâncare și a rămas cu ei și a gustat din cele puse înainte. Aceasta era și dorința exprimată de unii dintre Apostolii din rândul celor 70 când L-au întâlnit pe Domnul înviat din morți și L-au rugat, spunându-I: «Rămâi cu noi că este spre seară și s-a plecat ziua» (Luca 24, 29). Aceasta este și rugăciunea unei comunități, a unei parohii așa cum este și parohia dumneavoastră, ca Domnul să rămână împreună cu voi. Chiar dacă recunoaștem măsura noastră omenească și spunem și noi, folosind cuvintele Sfântului Apostol Petru, că suntem oameni păcătoși, noi Îl rugăm pe Domnul să rămână cu noi, nu să iasă de la noi sau să plece, pentru că din locul de unde Dumnezeu pleacă, binecuvântarea Lui se retrage”.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a explicat înțelesurile profund creștine ale corabiei și ale peștelui: „Aceasta este taina Bisericii pe care o anunță Evanghelia de astăzi. În Biserica pe care Domnul a întemeiat-o, toți cei care au ascultat de El au avut rod bogat. Încă din veacul al 4-lea, Constituțiile Apostolice au hotărât ca biserica să fie construită sub formă de corabie. O biserică nu poate avea aceeași arhitectură ca o sală de sport sau un stadion, ci are anumite particularități care au fost fixate în veacul al 4-lea. În perioada de început a Bisericii, mai ales cea a unor grele persecuții, creștinii aveau în apropierea locuinței lor anumite semne care îi diferențiau de ceilalți. Peștele era, așadar, un semn distinctiv. El se întâlnea pe zidurile sau ușile caselor creștinilor și pe mormintele lor, fiindcă în limba greacă veche, cuvântul folosit pentru pește, «ihtis», conținea o adevărată teologie, fiind un acrostih hristologic: «Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul». Biserica, dintotdeauna, a fost văzută ca o corabie care ne duce către un liman liniștit”.

La finalul slujbei, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a transmis un cuvânt de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a oferit, din partea Întâistătătorului Bisericii noastre, mai multe ranguri, ordine și distincții celor care au sprijinit lucrările de înfrumusețare a lăcașului de rugăciune. Astfel, părintele paroh Constantin Marian Popescu, dar și părintele Petru Tincu de la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”-Mizil, au primit rangul onorific de iconom stavrofor. Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu” a fost oferit preotesei Oana Cristina Popescu, iar Diploma de onoare „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”, lui Lucian-Ștefan Stanca. Ierarhul a mai acordat Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române Irinei-Georgiana Vânătoru, lui Marius-Gheorghe Tudor, precum și enoriașilor Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”-Drăgășani din Arhiepiscopia Râmnicului. Nu în ultimul rând, Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, a fost acordată lui Aurel-Dumitru Marinescu și Consiliului parohial al Parohiei Inotești, iar Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului a fost oferită Comitetului parohial.