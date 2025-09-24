Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Vizite de lucru la șantiere din Vârșeț, Serbia

Vizite de lucru la șantiere din Vârșeț, Serbia

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 24 Septembrie 2025

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a ținut luni, 22 septembrie, o ședință de lucru pe șantierul Centrului eparhial din Vârșeț, Serbia, acolo unde continuă lucrările de ridicare a unui paraclis episcopal. Noua biserică va purta hramurile: „Sfântul Ioan Botezătorul”, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana”.

Tot în aceeași zi, Preasfinția Sa a vizitat șantierul de la Centrul social pastoral „Sfântul Ierarh Nectarie” din Vârșeț, o lucrare ce va sprijini atât activitățile social‑filantropice, cât și cele educaționale și pastorale desfășurate de Episcopia Daciei Felix.

Episcopia Daciei Felix adresează un apel tuturor celor care doresc să sprijine lucrările de construcție atât la paraclisul episcopal din cadrul Centrului eparhial, cât și la Centrul social pastoral „Sfântul Ierarh Nectarie”. Mai multe informații se pot găsi pe episcopiadaciafelix.ro.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Ieronim, Episcopul Daciei Felix
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri