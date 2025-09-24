Vizite de lucru la șantiere din Vârșeț, Serbia

Data: 24 Septembrie 2025

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a ținut luni, 22 septembrie, o ședință de lucru pe șantierul Centrului eparhial din Vârșeț, Serbia, acolo unde continuă lucrările de ridicare a unui paraclis episcopal. Noua biserică va purta hramurile: „Sfântul Ioan Botezătorul”, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana”.

Tot în aceeași zi, Preasfinția Sa a vizitat șantierul de la Centrul social pastoral „Sfântul Ierarh Nectarie” din Vârșeț, o lucrare ce va sprijini atât activitățile social‑filantropice, cât și cele educaționale și pastorale desfășurate de Episcopia Daciei Felix.

Episcopia Daciei Felix adresează un apel tuturor celor care doresc să sprijine lucrările de construcție atât la paraclisul episcopal din cadrul Centrului eparhial, cât și la Centrul social pastoral „Sfântul Ierarh Nectarie”. Mai multe informații se pot găsi pe episcopiadaciafelix.ro.