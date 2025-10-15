Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Vizite pastorale în comunități din județul Tulcea

Vizite pastorale în comunități din județul Tulcea

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 15 Octombrie 2025

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a vizitat marți, 14 octombrie, Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Niculițel, județul Tulcea, care și-a sărbătorit hramul închinat ocrotitoarei Moldovei. Cu acest prilej, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în mijlocul credincioșilor, fiind înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat reprezentanți ai autorităților locale și centrale, precum și numeroși credincioși ai comunității parohiale.

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii la biserica din localitatea Nicu­lițel, Episcopul Tulcii a vorbit despre viața, nevoințele și sfin­țenia Cuvioasei Parascheva, îndemnând pe cei prezenți să urmeze exemplul ei de credință, sme­renie și dragoste față de a­proapele. La finalul Sfintei Litur­ghii, a fost săvârşită slujba Pa­ras­tasului pentru ctitorii, binefăcătorii, slujitorii şi ostenitorii lăcaşului de închinare trecuți la Domnul. De asemenea, credin­cioșii prezenți s-au putut închina și la fragmente din moaștele Sfin­ților Martiri Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Nicu­lițel, aflate în patrimoniul lăcașului de cult. 

Preasfințitul Părinte Visarion a poposit duminică, 12 octombrie, și în mijlocul credincioșilor din Parohia Dăieni, județul Tulcea, unde a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, cu ocazia împlinirii a 28 de ani de la primirea darului arhieriei, în Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia, în anul 1997. 

În cuvântul de învăță­tură, ierarhul a tâlcuit pericopa evanghelică din Duminica a 21-a după Rusalii, care vorbește despre Parabola semănătorului, subliniind chemarea permanentă a slujitorilor și credin­cioșilor de a primi și a răspândi cuvântul lui Dumnezeu în ogorul sufletului. Au fost pomeniți ctitorii, donatorii și sprijinitorii bisericii, iar la finalul slujbei au fost oferite pachete cu alimente parti­cipanților și persoanelor aflate în grija parohiei. 

Tot în aceeași zi, Preasfinția Sa a poposit și la Parohia Nicolae Bălcescu, unde a participat la slujba Utreniei și a adresat un cuvânt de binecuvântare credin­cioșilor prezenți.

 

Citeşte mai multe despre:   vizita pastorala  -   PS Visarion, Episcopul Tulcii
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Resfințirea unei biserici din județul Olt Știri
    Resfințirea unei biserici din județul Olt

    Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, s-a aflat marți, 14 octombrie, în mijlocul credincioșilor Parohiei Mereni, județul Olt, păstorită de pr. Nicolae-Laurențiu Paraschiva, paroh din anul 2024. Cu prilejul acestei slujiri, Preasfințitul Părinte Episcop Sebastian a săvârșit și slujba de sfințire a bisericii filiei Richicioara a Parohiei Mereni, conform episcopiaslatinei.ro. 

    15 Oct, 2025
  • Hirotonie la o parohie din Drobeta-Turnu Severin Știri
    Hirotonie la o parohie din Drobeta-Turnu Severin

    Numeroși credincioși din cartierul Schela Nouă, municipiul Drobeta-Turnu Severin, s-au adunat duminică, 12 octombrie, cu mare bucurie în Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” pentru a primi binecuvântarea Preasfințitului Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei. În timpul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotonit întru diacon pe teologul Ionuț Brândușescu pe seama Parohiei Severinești, Protopopiatul Baia de Aramă, județul Mehedinți, conform episcopiaseverinului.ro. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre Pilda semănătorului. 

    15 Oct, 2025
  • Popas de rugăciune la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Gârbovi Știri
    Popas de rugăciune la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Gârbovi

    Preasfințitul Părinte Vin­cențiu, Episcopul Sloboziei și Că­lă­rașilor, a săvârșit marți Sfânta Li­turghie în biserica Parohiei „A­dor­­mirea Maicii Domnului” din Gârbovi, județul Ialomița. Din sobor au făcut parte părinți consilieri eparhiali; părintele protopop Aurel Berbec, parohul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Gârbovi, și alți slujitori. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale din Slobozia.

    15 Oct, 2025
TOP 6 Știri