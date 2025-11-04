Vizite pastorale și slujbe de binecuvântare săvârșite de Mitropolitul Banatului

În după‑amiaza Duminicii a 22‑a după Rusalii, 2 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a săvârșit slujba de sfințire a crucii care va fi așezată pe turla recent renovată a bisericii cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” din orașul Recaș. În seara aceleiași zile, Înaltpreasfinția Sa a poposit în mijlocul credincioșilor din Parohia Silagiu, Protopopiatul Lugoj, unde a binecuvântat capela funerară recent construită.

La Parohia Recaș 1, județul Timiș, chiriarhul a fost întâmpinat de părintele consilier eparhial Timotei Anișorac, părintele Caius Andrașoni, protopop al Protoieriei Timișoara 2, părintele paroh Liviu‑Ioan Bugariu, preoți de la parohiile învecinate, oficialități locale, precum și de un număr mare de credincioși care au participat la momentul înălțător al sfințirii crucii mari a bisericii.

În cuvântul de învățătură rostit, Înaltpreasfinția Sa i‑a îndemnat pe credincioși la cinstirea Sfintei Cruci ca altar de jertfă al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care a sfințit‑o cu sfântul Său sânge. De asemenea, i‑a îndemnat pe credincioși să sărute această sfântă cruce pentru că prin ea „Hristos ne‑a scos din robia morții, iar după momentul așezării pe turla bisericii, o vor mai săruta în fiecare zi razele soarelui prin care Dumnezeu ne luminează. Crucea aceasta, așezată pe turla cea mai înaltă a bisericii, reprezintă recunoștința noastră față de Dumnezeu pentru toate îndurările Sale pe care le revarsă peste noi”. La final, Părintele Mitropolit Ioan a mulțumit familiei lui Gheorghe Iova, care a donat această cruce, părintelui paroh Liviu‑Ioan Bugariu și tuturor credincioșilor Parohiei Recaș 1 care s‑au ostenit la restaurarea acoperișului bisericii. La rândul său, preotul paroh și‑a exprimat recunoștința față de chiriarhul locului pentru purtarea sa de grijă și dragostea arătată întregii comunități parohiale.

Întâmpinat în Parohia Silagiu, județul Timiș, în sunetul clopotelor, cu pâine și sare, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit slujba de binecuvântare a capelei funerare recent construite în curtea bisericii, care a fost urmată de slujba Parastasului pentru preoții slujitori și credincioșii parohiei trecuți la Domnul.

Însoțit de mulțimea credincioșilor și de un sobor de preoți, ierarhul a intrat în biserică, unde a fost oficiat Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos. La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Ioan a pus la sufletul credincioșilor un folositor cuvânt în care a abordat învățătura creștină despre moarte și înviere. Adresându‑se, apoi, preotului paroh Gheorghe Luminosu, ierarhul a subliniat statornicia slujirii sale, vreme de 50 de ani, în Parohia Silagiu, perioadă în care a agonisit roade bogate în ogorul Domnului, a menținut unitatea în credință a enoriașilor și s‑a ostenit la înfrumusețarea și înzestrarea lăcașului de cult, la menținerea cimitirelor și a tuturor așezămintelor bisericești în bună rânduială.

În semn de prețuire și binecuvântare, Înaltpreasfinția Sa a conferit părintelui Gheorghe Luminosu Ordinul eparhial „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș” pentru clerici. Același ordin, pentru mireni, i‑a fost oferit lui Iulian‑Ioan Groza, consilier și epitrop parohial, membru în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Timișoarei.

În ziua anterioară, sâmbătă, 1 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a poposit în Parohia Herneacova din Protoieria Timișoara 2, unde a sfințit o troiță ridicată la răspântia dintre localitățile Herneacova, Nadăș și Sălciua Nouă prin jertfa medicului Lucia Grosu, a preotului paroh Ion Dragomir și a credincioșilor acestei parohii și ai celor două filii învecinate.