Zi de hram la Mănăstirea Movila lui Burcel

Data: 19 Martie 2026

În după‑amiaza zilei de marți, 17 martie, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Liturghia Darurilor înainte sfințite la Mănăstirea „Movila lui Burcel”, Protopopiatul Huși, cu prilejul hramului principal al bisericii, „Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu”.

Din soborul slujitorilor au făcut parte părinți consilieri de la Centrul eparhial, părinți protopopi și părinți stareți din eparhie, alături de protosinghelul Alexie Avanu, starețul sfântului așezământ.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”.

În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul Hușilor a arătat că Sfânta Liturghie este sursă pentru liniștea lăuntrică: „Dacă reușim să câștigăm liniștea lăuntrică dinspre minte și dinspre simțuri, indiferent cât de multă gălăgie ar fi în jurul nostru, nu ne poate perturba nimic. Nu poate nimeni să ne clintească din ceea ce trăim noi. Această Liturghie a Darurilor înainte sfințite, ca de altfel toate rugăciunile, are darul de a ne liniști sufletul. Suntem la jumătatea Postului Mare. Textele slujbei Vecerniei specifice zilei de mâine sunt preluate din slujba Vinerii Mari. Aceasta pentru că, începând cu miercurea din săptămâna a patra din Post, noi aducem în atenție, prin slujbe, taina Sfintei Cruci, cea prin care ne‑a fost descoperită iubirea infinită a lui Dumnezeu - atât de diferită de iubirea noastră, care este fluctuantă, interesantă și mai ales nedeplină”.

Preasfinția Sa a afirmat că prin împărtășirea continuă cu Sfintelor Taine păstrăm lumina primită la Sfântul Botez: „Dacă vrem să păstrăm lumina Tainei Sfântului Botez pe care am primit‑o - lumina necreată -, este nevoie să ne împărtășim cu Trupul și Sângele lui Hristos, Cel care este Lumina prin excelență, absolută, desăvârșită, lumina ființială. De aceea noi nu venim la biserică doar pentru a ne ameliora conștiința, ci pentru a conștientiza că suntem păcătoși și că Dumnezeu este Cel Care ne ajută să ne ridicăm din groapa păcatelor noastre pentru a ne bucura de calitatea de fii ai Lui, pe care am primit‑o prin Taina Sfântului Botez”.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie a sfințit Icoana „Maicii Domnului Paramythía (Mângâietoarea)” și candelabrul central al bisericii.